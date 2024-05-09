Дуэйн Джонсон показал, как тренируется ради роли экс-чемпиона UFC

Дуэйн Джонсон, фото: соцсети

Актер и бывший рестлер Дуэйн Джонсон опубликовал в соцсети снимки из спортзала, где он проходит подготовку перед фильмом «Крушащая машина».

«Тренировочный лагерь для фильма Smashing Machine, в котором я сыграю роль Марка Керра — двукратного чемпиона UFC в тяжелом весе. Учусь и работаю изо дня в день. Благодарен за то, что расту», — написал Джонсон.

В ноябре 2023 года Дуэйн «Скала» Джонсон на шоу Джимми Фэллона заявил, что следующим его фильмом станет киноадаптация мультфильма «Моана». Джонсон отметил, что съемки в картине позволят ему отдать дань наследию и культуре своего народа.