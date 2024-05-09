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9 мая 2024, новость

Бетт Мидлер пожалела, что не подала в суд на 13-летнюю Линдси Лохан

Актриса снималась с юной коллегой в одном сериале
Бетт Мидлер
Бетт Мидлер | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Бетт Мидлер пожалела, что не подала в суд на Линдси Лохан — свою коллегу по сериалу «Бетти», вышедшему в 2000 году. Мидлер, побеседовавшую о профессии с актером Дэвидом Духовны в его подкасте Fail Better, цитирует издание TMZ.

13-летняя Линдси Лохан снялась с Мидлер в пилотной серии в роли дочери актрисы, а потом отказалась от съемок.

«Линдси Лохан решила, что не хочет сниматься, что у нее есть дела поважнее. Так что Линдси Лохан хлопнула дверью. И что же мне оставалось делать?» — вспоминает она.

По словам Мидлер, тогда она была начинающим продюсером и не знала, что могла подать в суд на актрису.

«Я не знала, что мне можно было запросить компенсацию, что я могла вступиться за себя, я так боялась, что меня заклеймят сутягой», — говорит актриса.

За несколько дней до интервью Лохан опубликовала совместное фото с Мидлер и тепло отозвалась о сотрудничестве с ней.

Ранее Сандра Буллок сообщила, что мечтает снова сняться в кино с Киану Ривзом.

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