Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
8 мая 2024, новость

Звезда «Маленькой Веры» высказался о романтизации 90-х

Юрий Назаров прокомментировал тренд на «лихие 90-е»
Юрий Назаров в фильме «Маленькая Вера»
Юрий Назаров в фильме «Маленькая Вера» | Источник: Legion-Media.ru

Актер, звезда фильма «Маленькая Вера» Юрий Назаров критически высказался о людях, романтизирующих 90-е в России. Об этом он поговорил с изданием «Аргументы и факты».

Сам он называет «Маленькую Веру» фильмом о победе темноты и хамства.

«Не надо допускать этих уродов, которых мы показали. Надо заставлять мыслить и соображать», — считает он.

По мнению Назарова, романтизировать 90-е не стоит. «Кто романтизирует 1990-е годы — идиоты. Мы были огромной державой, спасительницей всего цивилизованного мира», — комментирует он распад СССР.

Назаров также рассказал, что отказался сняться в голливудском фильме о России.

«Там было о том, что мы мечтали завоевать весь мир и послали какую-то волну на американский берег и высадили нашу армию, чтобы захватить… И я один из таких захватчиков. Я сказал: “Нет, это не для меня”», — вспоминает он.

Назарова не убедил сняться в картине даже большой гонорар.

Ранее Юрий Назаров также рассказывал об обмане с гонораром за «Маленькую Веру».

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Юрий Назаров
Маленькая Вера
Юрий Назаров в фильме «Андрей Рублев»
Назаров раскрыл гонорар за съемки в «Андрее Рублевe» Тарковского
Юрий Назаров
Юрий Назаров раскрыл размер своей пенсии
Юрий Назаров
86-летний Юрий Назаров упал в метро и попал в больницу
Людмила Зайцева в фильме «Маленькая Вера»
Актриса Людмила Зайцева рассказала о травле после выхода «Маленькой Веры»
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Смерчи»
Смерч 2
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из мультфильма «Гадкий я 4»
Гадкий я 4
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из сериала «Редкая птица»
Редкая птица
Трейлер
Кадр из сериала «Аколит»
Аколит
Трейлер (англ.)
Кадр из мультфильма «Стекольщик»
Стекольщик
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Паб 'Старый дуб'»
Паб «Старый дуб»
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Резидент»
Резидент
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Ли»
Ли
Тизер-трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь