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8 мая 2024, новость

Том Круз примет участие в церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже

Актер был замечен разъезжающим на мотоцикле по улочкам в районе Триумфальной арки
Том Круз
Том Круз | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Том Круз станет одним из приглашенных артистов на церемонии закрытия летних Олимпийских игр в Париже 2024 года, сообщает RMC Sport. Она состоится на стадионе «Стад де Франс» 11 августа в 21:00 по местному времени (22:00 мск).

По информации французского издания, Круз был замечен разъезжающим на мотоцикле по улочкам в районе Триумфальной арки. Свидетели отметили, что перед звездой франшизы «Миссия: невыполнима» ехал автомобиль со съемочной аппаратурой, а на мотоцикле актера развевался белый флаг. Сообщается, что актер участвовал в съемке фрагмента, который будет показан во время церемонии закрытия.

В тот же вечер кинозвезду видели на мосту Бир-Хакейм между 15 и 16 округами столицы.

Том Круз и ранее принимал участие в мероприятиях, связанных с Олимпийскими играми. 16 июня 2004 года американский актер пронес огонь в Лос-Анджелесе в рамках всемирной эстафеты олимпийского огня перед Играми в Афинах.

Связаны ли съемки Круза для Олимпиады 2024 с выходом финальной части блокбастера «Миссия невыполнима», источники не предположили. Напомним, что выход заключительной главы об агенте Итане Ханте режиссера Кристофера Маккуорри запланирован на 23 мая 2025 года.

Застрял в тебе: актеры, десятилетиями играющие одну и ту же роль

Ранее во Франции разгорелся скандал из-за выступления французской певицы малийского происхождения Аи Накамуры на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже. Девушка известна в том числе песней Djadja 2018 года. Сейчас она самая прослушиваемая франкоязычная артистка в мире и единственная женщина, которая вошла в топ-20 самых продаваемых альбомов Франции 2023 года.

По данным Le Monde, в феврале Накамура встретилась с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. На этой встрече обсуждалась возможность исполнения Накамурой одной из песен Эдит Пиаф. Информацию не подтвердила ни одна из сторон, но с критикой уже выступили лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и другие ультраправые политики.

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