Том Круз примет участие в церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже

Том Круз | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Том Круз станет одним из приглашенных артистов на церемонии закрытия летних Олимпийских игр в Париже 2024 года, сообщает RMC Sport. Она состоится на стадионе «Стад де Франс» 11 августа в 21:00 по местному времени (22:00 мск).

По информации французского издания, Круз был замечен разъезжающим на мотоцикле по улочкам в районе Триумфальной арки. Свидетели отметили, что перед звездой франшизы «Миссия: невыполнима» ехал автомобиль со съемочной аппаратурой, а на мотоцикле актера развевался белый флаг. Сообщается, что актер участвовал в съемке фрагмента, который будет показан во время церемонии закрытия.

В тот же вечер кинозвезду видели на мосту Бир-Хакейм между 15 и 16 округами столицы.

Том Круз и ранее принимал участие в мероприятиях, связанных с Олимпийскими играми. 16 июня 2004 года американский актер пронес огонь в Лос-Анджелесе в рамках всемирной эстафеты олимпийского огня перед Играми в Афинах.

Связаны ли съемки Круза для Олимпиады 2024 с выходом финальной части блокбастера «Миссия невыполнима», источники не предположили. Напомним, что выход заключительной главы об агенте Итане Ханте режиссера Кристофера Маккуорри запланирован на 23 мая 2025 года.

Ранее во Франции разгорелся скандал из-за выступления французской певицы малийского происхождения Аи Накамуры на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже. Девушка известна в том числе песней Djadja 2018 года. Сейчас она самая прослушиваемая франкоязычная артистка в мире и единственная женщина, которая вошла в топ-20 самых продаваемых альбомов Франции 2023 года.