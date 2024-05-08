Фильм на вечер: якутская военная драма о человечности

«Снайпер Саха»

Ветеран войны Семен Ардахов — бывший якутский снайпер, участвовавший во взятии Берлина. В 1945 году он пощадил юного солдата из Гитлерюгенда, совсем еще мальчишку, вышедшего из укрытия, чтобы набрать воды.

Все эти годы немца мучил вопрос — почему в тот день он остался жив? Что заставило противника сохранить ему жизнь? Увидев телерепортаж о своем спасителе, он решает отправиться в Россию, чтобы встретиться с Семеном и лично спросить его об этом. Но чем обернется встреча двух бывших врагов, не знает никто.

«Снайпер Саха» — тот случай, когда скромный бюджет и отсутствие громких спецэффектов идут фильму о войне только на пользу. Это неспешная, простая история, без пафоса и лишнего надрыва доносящая свой посыл — о важности оставаться человеком в самой трудной ситуации, проявляя доброту, великодушие и сочувствие.