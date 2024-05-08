Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
8 мая 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: якутская военная драма о человечности

Вашему вниманию – пронзительная история о человеческой доброте и великодушии, рассказанная в фильме «Снайпер Саха»
«Снайпер Саха»
«Снайпер Саха»

Ветеран войны Семен Ардахов — бывший якутский снайпер, участвовавший во взятии Берлина. В 1945 году он пощадил юного солдата из Гитлерюгенда, совсем еще мальчишку, вышедшего из укрытия, чтобы набрать воды.

Все эти годы немца мучил вопрос — почему в тот день он остался жив? Что заставило противника сохранить ему жизнь? Увидев телерепортаж о своем спасителе, он решает отправиться в Россию, чтобы встретиться с Семеном и лично спросить его об этом. Но чем обернется встреча двух бывших врагов, не знает никто.

«Снайпер Саха» — тот случай, когда скромный бюджет и отсутствие громких спецэффектов идут фильму о войне только на пользу. Это неспешная, простая история, без пафоса и лишнего надрыва доносящая свой посыл — о важности оставаться человеком в самой трудной ситуации, проявляя доброту, великодушие и сочувствие.

При этом с постановкой боевых сцен у якутского режиссера Никиты Аржакова проблем тоже нет, а действие развивается живо и не отпускает внимание зрителя — надо отдать должное авторам, уложившим повествование в час с небольшим. И этого часа хватает, чтобы проникнуться этой историей, заряжающей верой в человека.

6.5
Снайпер Саха
2010/Россиядрамавоенный
Моя оценка
Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Снайпер Саха
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Смерчи»
Смерч 2
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из мультфильма «Гадкий я 4»
Гадкий я 4
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из сериала «Редкая птица»
Редкая птица
Трейлер
Кадр из сериала «Аколит»
Аколит
Трейлер (англ.)
Кадр из мультфильма «Стекольщик»
Стекольщик
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Паб 'Старый дуб'»
Паб «Старый дуб»
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Резидент»
Резидент
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Ли»
Ли
Тизер-трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь