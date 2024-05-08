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8 мая 2024, новость

Режиссер Баз Лурман выпустит концертный фильм Элвиса Пресли

В концертный фильм войдут редкие кадры певца, найденные в архивах
Кадр из фильма «Элвис»
Кадр из фильма «Элвис»

Австралийский режиссер Баз Лурман, снявший байопик «Элвис» об Элвисе Пресли, выпустит фильм-концерт певца. Об этом он сообщил во время вечеринки Met Gala.

«Поклонники интересуются, станут ли все те кадры, что мы отыскали в архивах, фильмом-концертом. Я здесь, чтобы сказать: думаю, это произойдет», — цитирует Лурмана The Hollywood Reporter.

В октябре прошлого года режиссер рассказал, что обнаружил кадры, которые не вошли в концертный фильм 1972 года «Элвис на гастролях» и документалку «Элвис: Все, как есть», вышедшую в 1970-м. «Следите за новостями», — заявил тогда кинематографист.

Кроме того, Лурман обещал опубликовать расширенную версию картины «Элвис» с Остином Батлером в главной роли. Режиссер утверждал, что включит в нее больше видео с выступлениями актера в образе музыканта.

«Элвис» вышел в июне 2022 года. Лента была номинирована на «Оскар» в восьми категориях.

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