Екатерина Климова рассказала о страхах, связанных с работой

Екатерина Климова в интервью изданию «Теленеделя» рассказала о том, что после рождения каждого ребенка у нее появлялось все больше страхов, связанных с работой. Она думала, как будет поднимать детей, и понимала, что ей придется работать еще больше.
«Я боялась не потерять работу, а того, что на этой работе я могу загнуться, потому что это меня теперь обязывает», — призналась Климова.
Она также переживала, чтобы не упустить проблемы детей и быть к ним более внимательной.
«Дети болеют, у каждого есть свои нюансы, они разные по характеру, это такая рутина, которая становится твоей основной миссией в этом мире. И ты добавляешь этот вес и добавляешь», — добавила звезда сериала «По законам военного времени».
Напомним, Екатерина Климова — мама четырех детей. В первом браке с ювелиром Игорем Хорошиловым она родила дочь Елизавету, которая учится на журналиста в МГУ.
В союзе с актером Игорем Петренко у актрисы родились сыновья — Матвей и Корней. В третьем браке с коллегой Гелой Месхи появилась дочь Белла.