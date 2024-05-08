Екатерина Климова рассказала о страхах, связанных с работой

Екатерина Климова с детьми

Екатерина Климова в интервью изданию «Теленеделя» рассказала о том, что после рождения каждого ребенка у нее появлялось все больше страхов, связанных с работой. Она думала, как будет поднимать детей, и понимала, что ей придется работать еще больше.

«Я боялась не потерять работу, а того, что на этой работе я могу загнуться, потому что это меня теперь обязывает», — призналась Климова.

Она также переживала, чтобы не упустить проблемы детей и быть к ним более внимательной.

«Дети болеют, у каждого есть свои нюансы, они разные по характеру, это такая рутина, которая становится твоей основной миссией в этом мире. И ты добавляешь этот вес и добавляешь», — добавила звезда сериала «По законам военного времени».

Напомним, Екатерина Климова — мама четырех детей. В первом браке с ювелиром Игорем Хорошиловым она родила дочь Елизавету, которая учится на журналиста в МГУ.