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8 мая 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: звезда «Матрицы» в роли мастера-джедая

В сериале «Аколит» Кэрри-Энн Мосс показывает искусное владение световым мечом
Во время загрузки произошла ошибка.

Вышел трейлер сериала «Аколит», действие в котором развивается примерно за 100 лет до событий фильма «Звездные войны: Эпизод 1 - Скрытая угроза». Одну из главных ролей исполнила звезда «Матрицы» Кэрри-Энн Мосс.

Создатели «Аколита» рассказали, что героиня Мосс, мастер-джедай Индара, создана специально для сериала и вдохновлена образом Тринити.

Сериал посвящен падавану, объединившемуся с бывшим мастером-джедаем в расследовании серии преступлений. Постепенно герои понимают, что им противостоят опаснейшие враги, связанные с Темными силами.

Помимо Кэрри-Энн Мосс, в проекте заняты звезда сериала «Игра в кальмара» Ли Джон-джэ и Дафни Кин. Шоураннером выступает создательница сериала «Жизнь матрешки» Лесли Хэдланд.

Премьерные эпизоды сериала «Аколит» выйдут 4 июня.

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