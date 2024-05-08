Трейлер дня: звезда «Матрицы» в роли мастера-джедая

Вышел трейлер сериала «Аколит», действие в котором развивается примерно за 100 лет до событий фильма «Звездные войны: Эпизод 1 - Скрытая угроза». Одну из главных ролей исполнила звезда «Матрицы» Кэрри-Энн Мосс.
Создатели «Аколита» рассказали, что героиня Мосс, мастер-джедай Индара, создана специально для сериала и вдохновлена образом Тринити.
Сериал посвящен падавану, объединившемуся с бывшим мастером-джедаем в расследовании серии преступлений. Постепенно герои понимают, что им противостоят опаснейшие враги, связанные с Темными силами.
Помимо Кэрри-Энн Мосс, в проекте заняты звезда сериала «Игра в кальмара» Ли Джон-джэ и Дафни Кин. Шоураннером выступает создательница сериала «Жизнь матрешки» Лесли Хэдланд.
Премьерные эпизоды сериала «Аколит» выйдут 4 июня.