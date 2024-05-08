Трейлер дня: звезда «Матрицы» в роли мастера-джедая

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Создатели «Аколита» рассказали, что героиня Мосс, мастер-джедай Индара, создана специально для сериала и вдохновлена образом Тринити.

Сериал посвящен падавану, объединившемуся с бывшим мастером-джедаем в расследовании серии преступлений. Постепенно герои понимают, что им противостоят опаснейшие враги, связанные с Темными силами.