Сандра Буллок мечтает снова сняться в кино с Киану Ривзом

Сандра Буллок в фильме «Скорость» с Киану Ривзом

Сандра Буллок в подкасте 50 MPH, в котором она участвовала вместе с Киану Ривзом, призналась, что хотела бы сняться с ним еще в одном фильме. Актриса рассказала, что хочет это сделать, прежде чем уйдет из жизни.

«Прежде чем я умру, прежде чем покину эту планету, я действительно думаю, что нам с Киану нужно успеть кое-что сделать перед камерой», — заявила Буллок.

Ривз поддержал эту идею и признался, что не против снова сняться в кино с актрисой.

Напомним, Киану Ривз и Сандра Буллок ранее вместе снимались в фильмах «Скорость» и «Дом у озера».

«Когда я смотрю в глаза Ривзу, то чувствую, что в его душе всегда найдется для меня теплое местечко. Когда мы с Киану играли интимные сцены, то на нас смотрели 60 человек из съемочной группы, а также представители местного населения. Но нас это не смущало. Я чувствовала себя с ним очень комфортно. Знаю, он много пережил за последние десять лет и в результате стал зрелым мужчиной», — рассказывала Сандра Буллок в интервью «Известиям» о работе с актером над фильмом «Дом у озера».