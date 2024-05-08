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8 мая 2024, новость

Сандра Буллок мечтает снова сняться в кино с Киану Ривзом

Актриса призналась, что хочет осуществить мечту, прежде чем умрет
Сандра Буллок в фильме «Скорость» с Киану Ривзом
Сандра Буллок в фильме «Скорость» с Киану Ривзом

Сандра Буллок в подкасте 50 MPH, в котором она участвовала вместе с Киану Ривзом, призналась, что хотела бы сняться с ним еще в одном фильме. Актриса рассказала, что хочет это сделать, прежде чем уйдет из жизни.

«Прежде чем я умру, прежде чем покину эту планету, я действительно думаю, что нам с Киану нужно успеть кое-что сделать перед камерой», — заявила Буллок.

Ривз поддержал эту идею и признался, что не против снова сняться в кино с актрисой.

Напомним, Киану Ривз и Сандра Буллок ранее вместе снимались в фильмах «Скорость» и «Дом у озера».

«Когда я смотрю в глаза Ривзу, то чувствую, что в его душе всегда найдется для меня теплое местечко. Когда мы с Киану играли интимные сцены, то на нас смотрели 60 человек из съемочной группы, а также представители местного населения. Но нас это не смущало. Я чувствовала себя с ним очень комфортно. Знаю, он много пережил за последние десять лет и в результате стал зрелым мужчиной», — рассказывала Сандра Буллок в интервью «Известиям» о работе с актером над фильмом «Дом у озера».

Кроме того, Сандра Буллок в интервью признавалась, что во время совместных съемок была влюблена в Ривза. «Мне было тяжело оставаться серьезной, когда он смотрел на меня, я начинала хихикать», — рассказывала она, однако во что-то более серьезное эта влюбленность так и не переросла.

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