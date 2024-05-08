Екатерина Волкова заступилась за новую Машу Воронину

Николай Новоселов, Карина Орлова, Екатерина Волкова и Георгий Дронов

Екатерина Волкова вмешалась в скандал с Марией Ильюхиной. Ранее актриса публично обиделась на создателей проекта за то, что ее не взяли в спин-офф «Ворониных», получивший название «Костя — Вера».

В Москве вовсю идут съемки продолжения «Ворониных». В новый проект вернулся весь прежний состав актеров, кроме исполнительницы роли Маши Ворониной — дочери главных героев ситкома.

Марию Ильюхину возмутило решение продюсеров изгнать ее из фильма, в котором она снималась на протяжении десяти лет. Девушка также удивилась молчанию со стороны экранных родителей. 20-летняя артистка надеялась на поддержку и понимание коллег.

На посты Ильюхиной в соцсетях ответила исполнительница роли Веры Ворониной. Екатерина Волкова напомнила молодой коллеге, что актеры — лишь наемные сотрудники, которые выполняют поставленные задачи.

«Я наравне со всеми регулярно прохожу кастинги. Но когда выходит фильм, не задаюсь вопросом: а почему не я? Хотя, конечно, порой хочется топнуть ножкой. Но кому? И для чего?», — вопрошает Екатерина.

Она отметила, что не знала, каким будет окончательный состав актеров для нового проекта. После чего встала на защиту Карины Орловой, которой в итоге и досталась роль Маши.

Сейчас девушка получает негативные комментарии от фанатов Ильюхиной. «Мне немного грустно, когда я вижу необоснованную агрессию в сторону новенькой Карины, которая пришла на кастинг и была утверждена всей командой. Она не успела еще появиться на экранах, как столкнулась с давлением», — заключила Волкова.

Напомним, Ильюхина успела пройти пробы в новый фильм, но они не увенчались успехом. Артистка удивлена подобным решением съемочной команды. Позже она раскрыла подробности своих проб.