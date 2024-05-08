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8 мая 2024, новость

Изабель Юппер назначили президентом жюри Венецианского кинофестиваля

Смотр пройдет с 28 августа по 7 сентября
Изабель Юппер
Изабель Юппер | Источник: Legion-Media.ru

Французская актриса Изабель ЮпперКрестная мама», «Громче, чем бомбы», «Она») стала президентом жюри предстоящего 81-го Венецианского международного кинофестиваля, сообщается на сайте смотра. Громкое событие в мире кино в этом году пройдет с 28 августа по 7 сентября.

«У меня давно сложились прекрасные отношения с фестивалем, и для меня большая честь стать привилегированным зрителем на этом мероприятии», — говорит Юппер.

Директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера назвал Юппер «выдающейся актрисой, требовательной, любопытной и великодушной». «Она муза великих режиссеров — и при этом не отказывается сниматься в фильмах молодых или не очень известных постановщиков», — напомнил руководитель смотра.

Юппер родилась 16 марта 1953 года в Париже. Актерским мастерством она заинтересовалась в подростковом возрасте. За годы карьеры актриса не раз была удостоена престижных наград. Так, в 1978 году она получила приз Каннского фестиваля за лучшую женскую роль в фильме «Виолетта Нозьер» Клода Шаброля, а в 2001 — за игру в драме Михаэля Ханеке «Пианистка».

На Венецианском кинофестивале она дважды выиграла Кубок Вольпи за лучшую женскую роль — награду ей принесли работы «Женское дело» (1988) и «Церемония» (1995). В 2017 году за роль в драме Пола Верховена «Она» Юппер получила «Золотой глобус» и номинацию на премию «Оскар».

Каннский кинофестиваль в этом году возглавит Грета Гервиг, снявшая приключенческую комедию «Барби». Она станет первой женщиной-режиссером из США на этом посту. Председателем жюри основного конкурса Берлинского кинофестиваля в этом году выступила актриса Лупита Нионго12 лет рабства», «Мы»).

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