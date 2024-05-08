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8 мая 2024, новость

Стало известно о возможном введении санкций ЕС против Стивена Сигала

ЕС введет санкции против актера, если докажет, что он вредил Украине
Стивен Сигал
Стивен Сигал | Источник: Алексей Молчановский

Стало известно о возможном введении санкций Европейского Союза (ЕС) против американского актера и продюсера Стивена Сигала. Об этом сообщает издание EUobserver со ссылкой на чиновника политического объединения.

По словам государственного служащего, артист может попасть в санкционный список ЕС в случае, если будет доказано, что он наносил вред Украине.

«Если бы (Европейский, — прим.) совет располагал обоснованным юридическим делом, о том, действия [Сигала] способствовали причинению вреда Украине… тогда могли бы быть введены ограничительные меры», — отметил чиновник.

Ранее стало известно, что Стивен Сигал приехал в Кремль на инаугурацию президента Российской Федерации. Отмечалось, что в 2018 году он также входил в список приглашенных на церемонию вступления Владимира Путина в должность президента страны.

На мероприятии артист пообщался с журналистами и назвал главу государства величайшим мировым лидером, а также заявил о том, что будущее с таким президентом будет лучшим.

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