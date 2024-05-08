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8 мая 2024, новость

Светлана Ходченкова похвасталась красивыми ногами

Актриса показала себя в соблазнительном наряде

Светлана Ходченкова в микроблоге показала новое фото с занятий на пилоне. Актриса на снимке, сделанном снизу со спины, предстала в черных чулках, мини-шортах, поверх которых повязала белую рубашку, и стрипах на высокой платформе и каблуках.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поклонники оценили смелое фото актрисы и восхитились ее длинными ногами. «Красивая девушка, красивые ноги», «Красота-то какая!!!», «Светлана, ах какая ножка, ах какой каблук!».

Однако нашлись те, кто раскритиковал Ходченкову за кадр и за то, что она показывает подобные снимки публике. Актриса всегда с юмором реагирует на замечания хейтеров.

«Мне так и пишут в соцсетях — ​какой позор, в сорок лет такое вытворять! А я захожу на странички тех, кто так комментирует, и вижу: эти люди не понимают, о чем говорят. Они настолько далеки от этого спорта, что даже допустить не могут, что тут — ​ ни грамма пошлости. Если бы они могли отбросить стереотипы! Но они стесняются», — говорила звезда сериала «Актрисы» в одном из интервью.

Напомним, Светлана Ходченкова около десяти лет увлекается танцами на пилоне. Этим видом танца она заинтересовалась во время съемок картины «Любит не любит», где ее героиня занималась pole dance.

Актриса призналась, что такие танцы не только помогают держать себя в форме, но и развивать свою женственность. Кроме того, она даже подумывала открыть свою танцевальную студию.

«Я, видимо, студию пилона открою. Если верить моему тренеру, не пропаду, на кусок хлеба заработаю», — говорила Ходченкова в интервью изданию «Собака.ру».

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