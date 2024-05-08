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8 мая 2024, новость

Фильм с Ургантом в главной роли не получил прокатное удостоверение

Активист Бородин сообщил о результате своего обращения в Минкультуры РФ
Во сне ты горько плакал
Во сне ты горько плакал

Общественник Виталий Бородин в своем Telegram-канале заявил, что фильм «Во сне ты горько плакал» с Иваном Ургантом в главной роли не получил прокатного удостоверения.

«Сегодня мне пришел ответ с Министерства культуры Российской Федерации на мое обращение с просьбой не выдавать в России прокатное удостоверение фильму с участием русофоба Ивана Урганта “Во сне ты горько плакал”», — написал Бородин.

Он уточнил, что Минкультуры не стало выдавать прокатное удостоверение фильму Николая Солодникова, а значит, в России картину показывать не будут. Активист считает, что ленту не стоит показывать в РФ, так как режиссер является мужем иноагента Катерины Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом), а продюсер ленты Александр Сокуров якобы занимает антироссийскую позицию.

13 марта Ургант сообщил, что вернулся в кино после трехлетнего перерыва. Он опубликовал афишу фильма «Во сне ты горько плакал». Это первое появление Урганта на телеэкранах с февраля 2022 года — после того, как передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир. Последним на данный момент фильмом, в котором он снялся, стала новогодняя комедия «Елки 8».

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