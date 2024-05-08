Фильм с Ургантом в главной роли не получил прокатное удостоверение

Во сне ты горько плакал

Общественник Виталий Бородин в своем Telegram-канале заявил, что фильм «Во сне ты горько плакал» с Иваном Ургантом в главной роли не получил прокатного удостоверения.

«Сегодня мне пришел ответ с Министерства культуры Российской Федерации на мое обращение с просьбой не выдавать в России прокатное удостоверение фильму с участием русофоба Ивана Урганта “Во сне ты горько плакал”», — написал Бородин.

Он уточнил, что Минкультуры не стало выдавать прокатное удостоверение фильму Николая Солодникова, а значит, в России картину показывать не будут. Активист считает, что ленту не стоит показывать в РФ, так как режиссер является мужем иноагента Катерины Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом), а продюсер ленты Александр Сокуров якобы занимает антироссийскую позицию.