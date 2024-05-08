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8 мая 2024, новость

Дочь Риз Уизерспун ответила на критику своей фигуры в сети

Ава Филипп обратилась к хейтерам в своем блоге
Ава Филипп
Ава Филипп | Источник: Legion-Media.ru

Дочь популярной актрисы Риз Уизерспун Ава Филипп ответила на критику своей фигуры в сети. Соответствующее видео появилось в ее TikTok.

24-летняя дочь знаменитости разместила ролик, в котором предстала в белой футболке оверсайз и с собранными в пучок светлыми волосами. На кадрах девушка начала красить губы красной помадой и нанесла средство на щеку, закатив глаза. При этом она рассказала, что поклонники выражают негативное мнение относительно ее внешнего вида.

«Я видела комментарии двух разных людей по поводу моего тела. Первый сказал, что мне следует принять “Оземпик”, потому что я слишком толстая… Второй обвинил меня в том, что я морю себя голодом, потому что я слишком худая», — рассказала Филипп.

В апреле стало известно, что Риз Уизерспун может вернуться к образу «блондинки в законе». Культовую кинофраншизу планируют превратить в многосерийный проект.

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