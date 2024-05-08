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8 мая 2024, новость

Уехваший из России Балагов снимет фильм на английском языке

Картина Butterfly Jam расскажет про кабардинских эмигрантов в Нью-Джерси
Кантемир Балагов
Кантемир Балагов

Режиссер Кантемир Балагов готовит фильм Butterfly Jam про общину кабардинских эмигрантов в США. Об этом пишет Deadline.

По данным СМИ, фильм будет снят на английском языке и посвящен взаимоотношениям отца и сына в общине кабардинских эмигрантов в Нью-Джерси. Изначально фильм должен был называться «Моника», но Балагов решил сменить название картины.

Балагов дебютировал в качестве режиссера в 2017 году. Он снял полнометражный фильм «Теснота». Картину показали на Каннском фестивале. Кинематографист получил за нее награду Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ в программе «Особый взгляд».

В 2019 году Балагов показал на Каннском фестивале свой второй фильм «Дылда». Картина получила приз за лучшую режиссуру. В том же году Россия выдвигала фильм на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

В 2021 году стало известно, что Балагов срежиссирует пилотные эпизоды сериала по игре The Last of Us. Позже режиссер ушел из проекта из-за творческих разногласий с шоураннерами.

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