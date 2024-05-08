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8 мая 2024, новость

Жена Никиты Волкова высказалась о ревности к партнершам по съемкам

Звезда российской адаптации турецкого телехита «Постучись в мою дверь» долгое время скрывал подробности своей личной жизни
Никита Волков в образе для сериала «Постучись в мою дверь»
Никита Волков в образе для сериала «Постучись в мою дверь»

Жена актера Никиты Волкова Елена рассказала «СтарХиту», ревнует ли она его к партнершам в кино.

«А вы можете назвать девушек, с которыми он снимался, которые офигеннее меня? Есть другая история, когда девушка тяжело и психопатично влюблена в него и не может с этим справиться. Но это опять же не моя проблема», — высказалась стилист Елена Гуча.

13 мая состоится телевизионная премьера российской адаптации знаменитого турецкого сериала «Постучись в мою дверь», мелодрамы «Постучись в мою дверь в Москве». Российскую версию героя Серкана Болата по имени Сергей сыграл актер Никита Волков — звезда сериала «Трудные подростки», его возлюбленную Сашу — Лиана Гриба, снявшаяся в сериалах «Дурная кровь», «Монастырь» и «Триггер».

Никита Волков долгое время тщательно скрывал свою личную жизнь, пока внезапно не объявил поклонникам, что у него есть жена Елена. Долгое время девушка работала персональным стилистом, но после сменила сферу и стала работать художником по костюмам в киноиндустрии. В 2019 году у пары родился сын, которого назвали Лукой.

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