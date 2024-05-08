Жена Никиты Волкова высказалась о ревности к партнершам по съемкам

Никита Волков в образе для сериала «Постучись в мою дверь»

Жена актера Никиты Волкова Елена рассказала «СтарХиту», ревнует ли она его к партнершам в кино.

«А вы можете назвать девушек, с которыми он снимался, которые офигеннее меня? Есть другая история, когда девушка тяжело и психопатично влюблена в него и не может с этим справиться. Но это опять же не моя проблема», — высказалась стилист Елена Гуча.