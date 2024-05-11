«Очень комфортно»: жена Прилучного рассказала о съемках с мужем

Кадр из фильма «Неприличные гости»

В прокат вышел фильм «Неприличные гости», где главные роли исполнили Павел Прилучный и его жена Зепюр Прилучная. Для актрисы эта работа стала дебютом в полнометражном фильме. О том, как проходили съемки, она рассказала в интервью Кино Mail.ru.

«Мне очень комфортно с Пашей на съемочной площадке. Когда он рядом, я готова играть любые роли. Взаимодействовать друг с другом в этих образах было увлекательно, поэтому я не сомневалась, что у нас все получится», — отметила актриса.

Она также подчеркнула, что они с Прилучным - полная противоположность своим героям на экране: «У нас консервативная семья, поэтому было интересно примерить на себя образы такой неординарной пары».

«Неприличные гости» — дебютная комедия режиссера Гоги Мамаджаняна, главные роли в которой исполнили реальные супружеские пары Павел и Зепюр Прилучные, Максим Лагашкин и Екатерина Стулова.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456240161&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По сюжету, Виктор и Ольга (Лагашкин и Стулова) наконец-то закрыли ипотеку и переехали в собственную квартиру в новостройке. Вот только их отношения уже успели стать рутиной и погрязли в бытовухе. Их соседи, напротив, — очень страстная пара (Прилучные). И однажды раскрепощенные соседи делают Виктору и Ольге неожиданное предложение.