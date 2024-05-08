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8 мая 2024, новость

Звезда «Ворониных» рассказала, как проходила пробы на свою роль

Актриса в очередной раз прокомментировала свое отсутствие в спин-оффе популярного ситкома
Мария Ильюхина
Мария Ильюхина | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Мария Ильюхина в своей соцсети в очередной раз пожаловалась на пробы в спин-офф «Ворониных», которые, по мнению артистки, прошли некорректно.

Актриса возмутилась, что шоураннеры «Ворониных» позвали ее на пробы в спин-офф только после того, как она подняла «шумиху» на тему своего отсутствия в касте сериала. При этом Ильюхина объяснила нежелание шоураннеров звать ее на кастинг «творческой задумкой».

«Когда слилась информация, что проект в производстве, меня это ввело в недоумение. Естественно, я стала все узнавать. Как ответили продюсеры телеканала: “Это такая творческая задумка”, — вспомнила актриса.

Артистка сочла странными пробы на роль, так как никто из других актеров кастинг в сериал «Костя — Вера» не проходил. Ильюхина пожаловалась, что тщательно отрепетировала сцену, но на кастинге ей поставили несколько иную задачу. Тем не менее актриса была убеждена, что сделала все правильно.

«Играть целых десять лет жизни, детство, отрочество... Я многими сферами жизни пожертвовала, чтобы сниматься в этом проекте, и я безумно счастлива, что снималась в нем. И меня просто взяли и послали… Вы считаете, я должна была промолчать?» — резюмировала Ильюхина.

Накануне Алена Водонаева обвинила звезду «Ворониных» в непрофессионализме. Блогерша осудила актрису Ильюхину за «неуместную публичную истерику».

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