Актриса Хилари Дафф стала матерью в четвертый раз и показала ребенка. Снимками она поделилась в соцсети.

Хилари Дафф, фото: соцсети

У звезды «Лиззи Магуайр» родилась дочь. Актриса и ее муж Мэттью Кома выбрали для нее необычное имя — Таунс Мидоу Бэйр. Хилари Даф приняла решение рожать дома. Она также опубликовала фотографии, которые сделали во время родов, а также сразу после рождения дочери.

Мэттью Кома и Хилари Дафф поженились в 2019 году. У пары растут двое общих дочерей — Бэнкс и Мэй, также у Дафф есть сын Лука от бывшего мужа Майка Комри.

В декабре 2023 года Дафф объявила о четвертой беременности.