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8 мая 2024, новость

Хилари Дафф стала матерью в четвертый раз

Актриса поделилась фото в соцсети

Актриса Хилари Дафф стала матерью в четвертый раз и показала ребенка. Снимками она поделилась в соцсети. 

Хилари Дафф, фото: соцсети
Хилари Дафф, фото: соцсети

У звезды «Лиззи Магуайр» родилась дочь. Актриса и ее муж Мэттью Кома выбрали для нее необычное имя — Таунс Мидоу Бэйр. Хилари Даф приняла решение рожать дома. Она также опубликовала фотографии, которые сделали во время родов, а также сразу после рождения дочери.

Мэттью Кома и Хилари Дафф поженились в 2019 году. У пары растут двое общих дочерей — Бэнкс и Мэй, также у Дафф есть сын Лука от бывшего мужа Майка Комри.

В декабре 2023 года Дафф объявила о четвертой беременности.

В марте 2024 года Мэттью Кома сделал вазэктомию. Кома опубликовал у себя на странице в социальной сети несколько юмористических постов, посвященных процедуре. 

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