Юлия Пересильд показала фото в купальнике на яхте

Российская актриса Юлия Пересильд отдохнула в купальнике на яхте и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась в ее соцсети.

<div id="vk_post_-122141110_30135"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_30135", -122141110, 30135, 'iCyZPbiy2_1cYptrNLeAkJiSuV4'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Звезда фильма «Вызов» отправилась на остров Пхукет, Таиланд, и снялась на судне во время экскурсии. 39-летнюю артистку запечатлели на борту в слитном леопардовом купальнике с длинными рукавами, солнцезащитных очках и с распущенными волосами. В то же время знаменитость позировала на берегу, примерив бордовое бикини.

Поклонники оценили кадры в комментариях. «Как вам удается быть в такой прекрасной форме?», «Красивый купальник и вам очень идет», «Впервые вижу человека, которому идет купальник с леопардовыми принтом. Фигура — огонь», — восхитились пользователи сети.