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7 мая 2024, новость

Покинувший Россию Кирилл Сафонов встретился с дочерью

Актер опубликовал редкие фото с наследницей

Кирилл Сафонов показал в личном блоге совместное фото со своей старшей дочерью Анастасией. Исполнитель главной мужской роли в сериале «Татьянин день» сообщил, что встретился с наследницей в Венеции.

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Актер также процитировал строки из стихотворения Анны Ахматовой об этом итальянском городе. Позже Сафонов опубликовал еще один снимок с дочерью и подписал: «Моя Венеция выглядит так».

Поклонники восхитились семейными кадрами артиста и отметили, что у него очень красивая дочка.

«Кирилл, у вас дочь — произведение искусства», «Очень красивая девушка, папина гордость и радость», «Завораживающе красивы и папа, и дочь», «Прекрасная, аристократическая внешность с небесным цветом глаз!», «Дочь — ваша копия», — писали пользователи сети.

Напомним, Анастасия родилась в первом браке Кирилла Сафонова с женщиной по имени Елена. Этот союз продлился в десять лет, а развелись супруги в 2001 году, оставшись друзьями.

Сейчас Анастасия Сафонова живет в Америке, где строит карьеру модели. В 2019 году она вышла замуж за ирландского финансиста Стивена Мерфи.

Кирилл Сафонов уже 14 лет счастлив в браке с Александрой Савельевой, бывшей солисткой группы «Фабрика». Пара живет в Израиле и воспитывает пятилетнего сына Леона. 

Недавно Кирилл Сафонов резко ответил на критику поклонников, которые были обеспокоены его внешним видом.

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