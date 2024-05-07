Покинувший Россию Кирилл Сафонов встретился с дочерью

Кирилл Сафонов показал в личном блоге совместное фото со своей старшей дочерью Анастасией. Исполнитель главной мужской роли в сериале «Татьянин день» сообщил, что встретился с наследницей в Венеции.

<div id="vk_post_-122141110_30119"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_30119", -122141110, 30119, 'B2EYe7QVVTXxfTsvypo93rqY'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Актер также процитировал строки из стихотворения Анны Ахматовой об этом итальянском городе. Позже Сафонов опубликовал еще один снимок с дочерью и подписал: «Моя Венеция выглядит так».

Поклонники восхитились семейными кадрами артиста и отметили, что у него очень красивая дочка.

«Кирилл, у вас дочь — произведение искусства», «Очень красивая девушка, папина гордость и радость», «Завораживающе красивы и папа, и дочь», «Прекрасная, аристократическая внешность с небесным цветом глаз!», «Дочь — ваша копия», — писали пользователи сети.

Напомним, Анастасия родилась в первом браке Кирилла Сафонова с женщиной по имени Елена. Этот союз продлился в десять лет, а развелись супруги в 2001 году, оставшись друзьями.

Сейчас Анастасия Сафонова живет в Америке, где строит карьеру модели. В 2019 году она вышла замуж за ирландского финансиста Стивена Мерфи.

Кирилл Сафонов уже 14 лет счастлив в браке с Александрой Савельевой, бывшей солисткой группы «Фабрика». Пара живет в Израиле и воспитывает пятилетнего сына Леона.