Смотрим дома: 4 новых сериала недели

«Истребители. Битва за Крым»
В 1944 году полк истребителей под командованием майора Александра Романова (Игорь Петренко) отправляют в Анапу — освобождать небо Крыма. Во время операции летчик захватывает немецкий самолет последней модели и удостаивается звезды Героя Советского Союза.
Однако, после стычки со старшим по званию упрямого Романова понижают до рядового и посылают в штрафбат. В это же время талантливая инженер-конструктор Елена Сотникова (Екатерина Вилкова) пытается отыскать следы Александра, чтобы привлечь его к работе над усовершенствованием Яка-9У.
Во время съемок пронзительной военной драмы «Истребители. Битва за Крым» были использованы не только полноразмерные макеты, но и настоящие самолеты времен Великой Отечественной войны.
«По законам военного времени. Враг за спиной»
В вот уже седьмом продолжении любимого зрителями военно-исторического детектива «По законам военного времени» Екатерина Климова возвращается к роли Светланы Елагиной.
Ее героиня вместе с верным старшиной Федоренко (Александр Панкратов-Черный) осенью 1944 года направляется за новым назначением в штаб. Но на границе Белоруссии и Литвы их машина подвергается нападению.
Оказывается, там промышляют местные бандиты, так называемые «лесные братья». Елагина присоединяется к своему старому другу Шилову (Дмитрий Лавров), батальон которого борется с подпольной деятельностью.
Режиссер Дмитрий Петрунь рассказал, что «Враг за спиной» является приквелом 4-го сезона сериала. По его словам, продолжение сохранит привычный формат: каждая серия расскажет отдельную историю расследования.
«Темная материя»
С успешным и счастливо женатым физиком Джейсоном Дессеном происходит несчастье. Когда он возвращается вечером домой, его похищает незнакомец в маске. К прежнему себе Джейсон в скором времени не вернется: его ждет причудливое и пугающее путешествие по собственным параллельным жизням.
Главную роль в захватывающем сериале-лабиринте сыграл Джоэл Эдгертон, роль его жены исполнила Дженнифер Коннелли. «Темная материя» основана на одноименном романе писателя-фантаста Блейка Крауча, известного трилогией «Сосны», по которой тоже был создан сериал.
«Бодкин»
Мрачный триллер с обилием черного юмора и неустаревающей коллизией: любопытные чужаки в незнакомом городе. По сюжету, ведущие подкаста приезжают в живописный ирландский городок на побережье, чтобы покопаться в обстоятельствах загадочного исчезновения троих людей. Местные жители кормят приезжих байками и не хотят вспоминать о том, что случилось двадцать лет назад.
Внутри идиллической деревушки явно скрывается множество зловещих тайн, которые постепенно открываются перед детективами-любителями.
«Бодкин», затрагивающий тему повального увлечения тру-крайм подкастами, вполне может стать ответом сериалу «Убийства в одном здании». Одну из главных ролей исполнил комедийный актер Уилл Форте, а в числе продюсеров значатся Барак и Мишель Обама.