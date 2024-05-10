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10 мая 2024, статьяЧто посмотретьОбзоры

Смотрим дома: 4 новых сериала недели

Отважные летчики, альтернативные вселенные и загадочные исчезновения — рассказываем о самых любопытных сериальных новинках этой недели

«Истребители. Битва за Крым»

В 1944 году полк истребителей под командованием майора Александра Романова (Игорь Петренко) отправляют в Анапу — освобождать небо Крыма. Во время операции летчик захватывает немецкий самолет последней модели и удостаивается звезды Героя Советского Союза.

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Однако, после стычки со старшим по званию упрямого Романова понижают до рядового и посылают в штрафбат. В это же время талантливая инженер-конструктор Елена Сотникова (Екатерина Вилкова) пытается отыскать следы Александра, чтобы привлечь его к работе над усовершенствованием Яка-9У.

Во время съемок пронзительной военной драмы «Истребители. Битва за Крым» были использованы не только полноразмерные макеты, но и настоящие самолеты времен Великой Отечественной войны.

«По законам военного времени. Враг за спиной»

В вот уже седьмом продолжении любимого зрителями военно-исторического детектива «По законам военного времени» Екатерина Климова возвращается к роли Светланы Елагиной.

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Ее героиня вместе с верным старшиной Федоренко (Александр Панкратов-Черный) осенью 1944 года направляется за новым назначением в штаб. Но на границе Белоруссии и Литвы их машина подвергается нападению.

Оказывается, там промышляют местные бандиты, так называемые «лесные братья». Елагина присоединяется к своему старому другу Шилову (Дмитрий Лавров), батальон которого борется с подпольной деятельностью.

Режиссер Дмитрий Петрунь рассказал, что «Враг за спиной» является приквелом 4-го сезона сериала. По его словам, продолжение сохранит привычный формат: каждая серия расскажет отдельную историю расследования.

«Темная материя»

С успешным и счастливо женатым физиком Джейсоном Дессеном происходит несчастье. Когда он возвращается вечером домой, его похищает незнакомец в маске. К прежнему себе Джейсон в скором времени не вернется: его ждет причудливое и пугающее путешествие по собственным параллельным жизням.

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Главную роль в захватывающем сериале-лабиринте сыграл Джоэл Эдгертон, роль его жены исполнила Дженнифер Коннелли. «Темная материя» основана на одноименном романе писателя-фантаста Блейка Крауча, известного трилогией «Сосны», по которой тоже был создан сериал.

«Бодкин»

Мрачный триллер с обилием черного юмора и неустаревающей коллизией: любопытные чужаки в незнакомом городе. По сюжету, ведущие подкаста приезжают в живописный ирландский городок на побережье, чтобы покопаться в обстоятельствах загадочного исчезновения троих людей. Местные жители кормят приезжих байками и не хотят вспоминать о том, что случилось двадцать лет назад.

Внутри идиллической деревушки явно скрывается множество зловещих тайн, которые постепенно открываются перед детективами-любителями.

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«Бодкин», затрагивающий тему повального увлечения тру-крайм подкастами, вполне может стать ответом сериалу «Убийства в одном здании». Одну из главных ролей исполнил комедийный актер Уилл Форте, а в числе продюсеров значатся Барак и Мишель Обама.

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