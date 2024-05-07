Режиссер «Крымского моста» проиграл в суде почти 300 тыс. рублей

Тигран Кеосаян | Источник: Legion-Media.ru

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с компании режиссера Тиграна Кеосаяна задолженность почти в 300 тысяч рублей. Это выяснила «Газета.Ru».

Суд решил взыскать с ООО «ПлатинВек», одним из учредителей которой является Кеосаян, долг в пользу ООО «ДС Технологии». Фирма должна оплатить 197 108 рублей и 102 496 ₽ 16 коп. пени по состоянию на 13.02.2024 с последующим начислением с 14.02.2024 по дату фактической оплаты задолженности. В сумме это — 299 604 рублей. Также компания обязана заплатить государственную пошлину в размере 8 992 рублей.

Как следует из материалов дела, ООО «ДС Технологии» обратилось с иском о взыскании задолженности по договору оказания услуг. А именно за шиномонтажное обслуживание, ремонт, мойку и прочие сервисные услуги. Компания Кеосаяна не заплатила за работу поставщика.

Тигран Кеосаян начал свою режиссерскую карьеру в 1992 году. В его фильмографии около 19 работ. Он снял такие картины, как «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», «Три товарища», «Крымский мост. Сделано с любовью!». Режиссер также снимался в кино и работал на телевидении.