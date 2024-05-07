В России снимают фильм с двойником Леонардо ДиКаприо

В России снимают короткометражный фильм «Лео, у нас сибирские обстоятельства!», главную роль в котором исполняет Александр Ясень, русский двойник голливудского актера Леонардо ДиКаприо. Известно, что работа над созданием фильма проходит в Алтайском крае.

<div id="vk_post_-122141110_30123"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_30123", -122141110, 30123, 'wCN9uLNX9_iBi-bTCDvuIOgIC2Q'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Режиссером киноленты стала Кристина Холдеева. Она отметила, что фильм снимается в жанре мокьюментари, где воедино соединяются вымысел и реальность. Снимать картину режиссер и ее команда будут с использованием технологии дипфейк.

«Через призму этой истории и приключений американского актера в Сибири мы хотим показать, какие классные здесь живут люди, по-настоящему любящие свою землю», — отметила Холдеева.

Она добавила, что в участие в картине примут жители села Старая Ажинка. Кроме того, Холдеева всегда мечтала снять в своем проекте голливудского актера, но, познакомившись с Александром Ясенем, решила, что настоящего ДиКаприо не обязательно ждать, чтобы создать свою картину.

По сюжету фильма, Леонардо ДиКаприо едет получать очередную награду, но ошибается станцией и оказывается на Алтае. Здесь актер попадает в различные приключенческие истории. Он находит свою любовь, а также получает предложение сыграть Ленина.