В России снимают фильм с двойником Леонардо ДиКаприо

В России снимают короткометражный фильм «Лео, у нас сибирские обстоятельства!», главную роль в котором исполняет Александр Ясень, русский двойник голливудского актера Леонардо ДиКаприо. Известно, что работа над созданием фильма проходит в Алтайском крае.
Режиссером киноленты стала Кристина Холдеева. Она отметила, что фильм снимается в жанре мокьюментари, где воедино соединяются вымысел и реальность. Снимать картину режиссер и ее команда будут с использованием технологии дипфейк.
«Через призму этой истории и приключений американского актера в Сибири мы хотим показать, какие классные здесь живут люди, по-настоящему любящие свою землю», — отметила Холдеева.
Она добавила, что в участие в картине примут жители села Старая Ажинка. Кроме того, Холдеева всегда мечтала снять в своем проекте голливудского актера, но, познакомившись с Александром Ясенем, решила, что настоящего ДиКаприо не обязательно ждать, чтобы создать свою картину.
По сюжету фильма, Леонардо ДиКаприо едет получать очередную награду, но ошибается станцией и оказывается на Алтае. Здесь актер попадает в различные приключенческие истории. Он находит свою любовь, а также получает предложение сыграть Ленина.
Точная дата премьеры короткометражного фильма «Лео, у нас сибирские обстоятельства!» пока не сообщается.