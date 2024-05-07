Трейлер дня: Драйвер останавливает время в фильме-долгострое Копполы

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356892&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Голливудский мэтр Френсис Форд Коппола представил первый отрывок из нового масштабного фильма «Мегалополис». В двухминутной сцене герой Адама Драйвера чудом не срывается с огромного небоскреба, щелчком пальцев остановив ход времени.

События величественного и эпического долгостроя Копполы разворачиваются в альтернативной Америке. Герой Драйвера — архитектор Цезарь Каталина, мечтающий построить на месте разрушенного Нью-Йорка утопически прекрасный город.

Но это противоречит коррупционным планам мэра Франклина Цицерона (Джанкарло Эспозито), в интересах которого оставить все в руинах. Его дочь Джулия Цицерон (Натали Эммануэль) вынуждена разрываться между отцом и возлюбленным.

85-летний Коппола занимался разработкой «Мегалополиса» последние сорок лет. Идея фильма появилась у него сразу после съемок «Апокалипсиса сегодня».

Первую тизер-сцену режиссер выпустил в честь дня рождения своей супруги, Элинор Коппола, ушедшей из жизни в апреле 2024 года.