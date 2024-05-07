Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
7 мая 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: Драйвер останавливает время в фильме-долгострое Копполы

Актер исполнил главную роль в «Мегалополисе» Френсиса Форда Копполы — смотрите первое видео
Во время загрузки произошла ошибка.

Голливудский мэтр Френсис Форд Коппола представил первый отрывок из нового масштабного фильма «Мегалополис». В двухминутной сцене герой Адама Драйвера чудом не срывается с огромного небоскреба, щелчком пальцев остановив ход времени.

События величественного и эпического долгостроя Копполы разворачиваются в альтернативной Америке. Герой Драйвера — архитектор Цезарь Каталина, мечтающий построить на месте разрушенного Нью-Йорка утопически прекрасный город.

Но это противоречит коррупционным планам мэра Франклина Цицерона (Джанкарло Эспозито), в интересах которого оставить все в руинах. Его дочь Джулия Цицерон (Натали Эммануэль) вынуждена разрываться между отцом и возлюбленным.

85-летний Коппола занимался разработкой «Мегалополиса» последние сорок лет. Идея фильма появилась у него сразу после съемок «Апокалипсиса сегодня».

Первую тизер-сцену режиссер выпустил в честь дня рождения своей супруги, Элинор Коппола, ушедшей из жизни в апреле 2024 года.

В картине также заняты Форест Уитакер, Джон Войт, Лоренс Фишберн, Дастин Хоффман, Обри Плаза.

Премьера фильма «Мегалополис» состоится 17 мая в рамках Каннского кинофестиваля.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Кадр из фильма «Мегалополис»
Мегалополис
Адам Драйвер
Адам Драйвер
Adam Driver
Френсис Форд Коппола
Francis Ford Coppola
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Редкая птица»
Редкая птица
Трейлер
Кадр из сериала «Аколит»
Аколит
Трейлер (англ.)
Кадр из мультфильма «Стекольщик»
Стекольщик
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Паб 'Старый дуб'»
Паб «Старый дуб»
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Резидент»
Резидент
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Ли»
Ли
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Эрик»
Эрик
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Презумпция невиновности»
Презумпция невиновности
Тизер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь