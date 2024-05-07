Трейлер дня: Драйвер останавливает время в фильме-долгострое Копполы

Голливудский мэтр Френсис Форд Коппола представил первый отрывок из нового масштабного фильма «Мегалополис». В двухминутной сцене герой Адама Драйвера чудом не срывается с огромного небоскреба, щелчком пальцев остановив ход времени.
События величественного и эпического долгостроя Копполы разворачиваются в альтернативной Америке. Герой Драйвера — архитектор Цезарь Каталина, мечтающий построить на месте разрушенного Нью-Йорка утопически прекрасный город.
Но это противоречит коррупционным планам мэра Франклина Цицерона (Джанкарло Эспозито), в интересах которого оставить все в руинах. Его дочь Джулия Цицерон (Натали Эммануэль) вынуждена разрываться между отцом и возлюбленным.
85-летний Коппола занимался разработкой «Мегалополиса» последние сорок лет. Идея фильма появилась у него сразу после съемок «Апокалипсиса сегодня».
Первую тизер-сцену режиссер выпустил в честь дня рождения своей супруги, Элинор Коппола, ушедшей из жизни в апреле 2024 года.
В картине также заняты Форест Уитакер, Джон Войт, Лоренс Фишберн, Дастин Хоффман, Обри Плаза.
Премьера фильма «Мегалополис» состоится 17 мая в рамках Каннского кинофестиваля.