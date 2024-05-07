Звезда фильма «Назад в будущее» появится во втором сезоне «Уэнсдэй»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356895&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Netflix выпустил тизер второго сезона «Уэнсдэй». В видео огласили новый актерский состав. Среди них значился Кристофер Ллойд, который известен по роли доктора Эмметта Брауна в кинотрилогии «Назад в будущее». Пока неизвестно, кого он сыграет, однако в фильме 1991 года «Семейка Аддамс», вышедшем в 1991 году он появлялся в роли дяди Фестера.

Также в новых сериях появятся Билли Пайпер, известная по роли Розы Тайлер в научно-фантастической драме «Доктор Кто» и Стив Бушеми. Об их ролях практически ничего неизвестно. Пайпер сыграет героиню по имени Капри, а Бушеми — персонажа Барри Дорта. Звезда «Мира Дикого Запада» Тандиве Ньютон исполнит роль Доктора Фейрберн.

В декабре 2022 года сериал Тима Бертона «Уэнсдэй» с Дженной Ортегой в главной роли набрал более миллиарда часов просмотра на Netflix. Проект стал третьим в истории стриминговой платформы, которому удалось достичь такого результата менее чем за 28 дней после премьеры.