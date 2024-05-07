Режиссер Джеймс Ганн показал фотографию нового Супермена

Джеймс Ганн (создатель «Стражей Галактики») поделился первым кадром из фильма «Супермен». Он показал исполнителя главной роли — актера Дэвида Коренсвета — в костюме Человека из стали. Снимок со съемочной площадки режиссер опубликовал в своей соцсети.
Как отметило издание Variety, «первое, что могут заметить фанаты — костюм довольно грязный и потертый, а это говорит о том, что Супермену предстоит много боев».
«Супермен» будет первым блокбастером после перезапуска киновселенной DC, за которую теперь ответственны Джеймс Ганн и Питер Сафран («Миротворец»). Съемки блокбастера начались в конце февраля. Нового Супермена играет Коренсвет, для которого этот фильм станет первой крупной главной ролью в масштабном студийном проекте. Ранее ему в основном доставались роли второго плана. 30-летний актер наиболее известен участием в сериалах Netflix «Политик» и «Голливуд». Его самой заметной ролью в кино до «Супермена» Variety называет фильм ужасов «Пэрл» с Мией Гот в главной роли.
Новой Лоис Лейн станет Рэйчел Броснахэн, сыгравшая до этого в лентах «Умереть за доллар», «Игры шпионов», «И грянул шторм». Броснахэн — обладательница премий «Эмми» и «Золотой глобус» за свою роль в сериале «Удивительная миссис Мейзел», а прославилась она благодаря «Карточному домику».
Также в картине заняты Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости»), Изабела Мерсед («Миграция»), Милли Олкок («Дом Дракона»), Нэйтан Филлион («Миссия “Серенити”»).
Первоначальное название фильма было «Супермен: Наследие», но в феврале Ганн сообщил, что сократил название до просто «Супермен». Премьера фильма запланирована на 11 июля 2025 года.
Коренсвет стал четвертым актером, воплотившим культовый геройский образ в полнометражном кино. Первым был Кристофер Рив в фильме «Супермен» 1978 года, он же снялся в трех следующих полнометражных продолжениях. Затем Брэндон Рут сыграл в фильме Брайана Сингера «Возвращение Супермена» (2006), который не стал успешным в прокате.
В 2013 году британский актер Генри Кавилл воплотил на экране Супермена в фильме Зака Снайдера «Человек из стали» — этот проект положил начало расширенной вселенной DC и сделал Кавилла любимцем зрителей. Затем он появился в картинах «Бэтмен против Супермена» 2016 года и «Лига справедливости» 2017 года, а также сыграл камео в «Черном Адаме». Актер рассчитывал и в дальнейшем исполнять роль Кларка Кента, однако Ганн и Сафран решили выбрать на роль супергероя более молодого артиста.
Большую ставку режиссеры делают и на Милли Олкок. Звезда «Дома Дракона» сыграет Супергерл Кару Зор-Эл в их новой вселенной DC, появившись также и в «Супермене».