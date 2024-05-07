Режиссер Джеймс Ганн показал фотографию нового Супермена

Кадр из фильма «Супермен»

Джеймс Ганн (создатель «Стражей Галактики») поделился первым кадром из фильма «Супермен». Он показал исполнителя главной роли — актера Дэвида Коренсвета — в костюме Человека из стали. Снимок со съемочной площадки режиссер опубликовал в своей соцсети.

Как отметило издание Variety, «первое, что могут заметить фанаты — костюм довольно грязный и потертый, а это говорит о том, что Супермену предстоит много боев».

«Супермен» будет первым блокбастером после перезапуска киновселенной DC, за которую теперь ответственны Джеймс Ганн и Питер Сафран («Миротворец»). Съемки блокбастера начались в конце февраля. Нового Супермена играет Коренсвет, для которого этот фильм станет первой крупной главной ролью в масштабном студийном проекте. Ранее ему в основном доставались роли второго плана. 30-летний актер наиболее известен участием в сериалах Netflix «Политик» и «Голливуд». Его самой заметной ролью в кино до «Супермена» Variety называет фильм ужасов «Пэрл» с Мией Гот в главной роли.

Первоначальное название фильма было «Супермен: Наследие», но в феврале Ганн сообщил, что сократил название до просто «Супермен». Премьера фильма запланирована на 11 июля 2025 года.

Коренсвет стал четвертым актером, воплотившим культовый геройский образ в полнометражном кино. Первым был Кристофер Рив в фильме «Супермен» 1978 года, он же снялся в трех следующих полнометражных продолжениях. Затем Брэндон Рут сыграл в фильме Брайана Сингера «Возвращение Супермена» (2006), который не стал успешным в прокате.