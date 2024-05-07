Зендая появилась на Met Gala с цветочной шляпой на голове

Зендая стала одной из самых заметных звезд на красной дорожке костюмированного бала Met Gala, который ежегодно проходит в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456240191&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

27-летняя актриса выбрала наряд в соответствии с заявленной темой — «Спящие красавицы: пробуждающаяся мода». Она появилась в платье цвета морской волны от Джона Гальяно из коллекции Maison Margiela. Наряд состоял из шлейфа, а украшали его крупные бусины и огромный цветок из ткани на плече. Образ дополнила шляпка с сеточкой и пером от Стивена Джонса.

В конце бала Зендая удивила публику, выйдя на красную дорожку в новом наряде. Она надела черное платье в пол со шлейфом и корсетом. Интересно, что оно было создано в 1996 году Джоном Гальяно для весенне-летней коллекции модного дома Givenchy.

Больше всего публику поразил аксессуар звезды фильма «Дюна». Она надела шляпу с широкими полями, украшенную розами. Многие восхитились ее образами и тем, что она осмелилась нарушить правила мероприятия.

«Неожиданный поворот, все потеряли дар речи», «Букет на голове и черный цвет завораживают», «Настоящая икона моды», — писали пользователи сети.