Зендая появилась на Met Gala с цветочной шляпой на голове

Зендая стала одной из самых заметных звезд на красной дорожке костюмированного бала Met Gala, который ежегодно проходит в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.
27-летняя актриса выбрала наряд в соответствии с заявленной темой — «Спящие красавицы: пробуждающаяся мода». Она появилась в платье цвета морской волны от Джона Гальяно из коллекции Maison Margiela. Наряд состоял из шлейфа, а украшали его крупные бусины и огромный цветок из ткани на плече. Образ дополнила шляпка с сеточкой и пером от Стивена Джонса.
В конце бала Зендая удивила публику, выйдя на красную дорожку в новом наряде. Она надела черное платье в пол со шлейфом и корсетом. Интересно, что оно было создано в 1996 году Джоном Гальяно для весенне-летней коллекции модного дома Givenchy.
Больше всего публику поразил аксессуар звезды фильма «Дюна». Она надела шляпу с широкими полями, украшенную розами. Многие восхитились ее образами и тем, что она осмелилась нарушить правила мероприятия.
«Неожиданный поворот, все потеряли дар речи», «Букет на голове и черный цвет завораживают», «Настоящая икона моды», — писали пользователи сети.
Напомним, Зендая уже не впервые удивляет публику костюмированного бала. Например, в 2018 году она перевоплотилась в современную Жанну д’Арк, появившись на красной дорожке в доспехах, созданных модным домом Versace.