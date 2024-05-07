Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
7 мая 2024, новость

Кинокритик оценил актерскую игру Киркорова

По мнению критика Шпагина, артисту «не идет» играть положительных персонажей
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров

Кинокритик и журналист Александр Шпагин заявил в беседе с NEWS.ru, что актерская игра артиста Филиппа Киркорова зависит от его роли.

Шпагин считает, что у Киркорова плохо получается играть положительных и хороших парней. По его мнению, певцу такое «не идет».

Шпагин уверен, что Киркоров прекрасно начал свою актерскую карьеру. Он похвалил певца в сериале «Салон красоты», назвав его игру великолепной. Тогда кинокритик подумал, что из исполнителя вышел хороший и органичный актер.

«Я думал, его активно начнут приглашать в фильмы, но, видимо, не было времени у Филиппа. И вот уже дальше пошли роли второго плана», — отметил кинокритик.

Ранее Киркоров рассказал, что сыграет главную роль в полнометражном фильме. Артист не стал раскрывать других подробностей о проекте, однако указал, что съемки начнутся летом.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Филипп Киркоров
Салон красоты
Филипп Киркоров
Киркоров появится в главной роли в полнометражном фильме
Филипп Киркоров
Киркоров впервые выступил на сцене после вечеринки Ивлеевой
Никита Кологривый на съемках фильма «Иван Васильевич меняет все!»
Кологривый и Клава Кока заменили Киркорова и Асти в новогоднем фильме ТНТ
Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет все!»
Киркоров высказался о ремейках популярных советских фильмов
Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет все!»
ТНТ отменил светскую премьеру ремейка комедии Гайдая
Филипп Киркоров
Киркоров отказался играть нечисть из-за «проклятия»
Филипп Киркоров на съемках фильма «Иван Васильевич меняет все!»
Филипп Киркоров сыграл Петра I в новогоднем фильме: первые фото
Филипп Киркоров
Филиппу Киркорову подарили куклу Аллы Пугачевой
Филипп Киркоров с детьми
Киркоров с детьми, Лорак, Чеботина: все звезды на премьере фильма «Елки 10»
Полина Гагарина
Киркоров, Лазарев, Гагарина, Билан: все звезды на «Золотом граммофоне 2023»
Милош Бикович
Киркоров признался, что является поклонником Биковича, вручая ему награду
Филипп Киркоров
Киркоров, Гайдулян, Муцениеце и другие звезды на премьере фильма
Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет все»
Жена Бунши и король-солнце: Бузова и Киркоров снялись в «Иване Васильевиче»
Филипп Киркоров и Сергей Лазарев
Киркоров высказался об «украденной» у Лазарева победе на «Евровидении»
Кадр из телешоу «Перепой звезду!» (1 сезон)
Гузеева, Подольская, Цой на съемках нового музыкального шоу
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров оценил перспективы своей актерской карьеры
Филипп Киркоров
Киркоров с отцом, Польских, Тодоренко на съемках новых «Елок»: первые фото
Клава Кока
Филипп Киркоров раскрыл, кто мог поехать на «Евровидение 2022»
Филипп Киркоров
Популярный телеведущий раскрыл изнанку работы с Киркоровым
Алексей Воробьев
Гагарина, Киркоров и Воробьев озвучили героев нового мультфильма
Филипп Киркоров
Названа стоимость концертных костюмов Киркорова
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров исключил возможность своего отъезда из России
Алсу
Алсу вспомнила, как отказалась ехать на «Евровидение»
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров рассказал, как провалил экзамен в ГИТИС
Евгения Медведева и Филипп Киркоров
Киркоров и Зиверт оценят выступления финалистов популярного шоу
Милана Хаметова, Роман Каграманов и Алла-Виктория Киркорова
Дочь Киркорова снялась в шоу «Вундеркинды»
Филипп Киркоров с детьми
Киркоров с детьми, Муцениеце, Галустян посетили кинопремьеру
Николай Басков
Любимые песни, звезды и герои: как снимали «Голубой огонек 2023»
Маша Распутина и Филипп Киркоров
Киркоров, Билан и другие на съемке новогоднего шоу «Первого» в стиле 2000-х
Филипп Киркоров с семьей
Киркоров с детьми, Безрукова, Бледанс на премьере новых «Елок»
Ольга Бузова в фильме «СамоИрония судьбы»
Бузова ответила критикам ремейка «Иронии судьбы»
Филипп Киркоров на съемках фильма «СамоИрония судьбы»
Киркоров прокомментировал свое появление в образе Ипполита
Ольга Бузова в фильме «СамоИрония судьбы»
Галя и Ипполит: Бузова и Киркоров снялись в «СамоИронии судьбы»
Dava
Киркоров, Бузова, Dava: звезды поздравили «Муз-ТВ» с 26-летием
Филипп Киркоров
Киркоров, Гришаева, Алсу: названы участники нового сезона шоу «Дуэты»
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров планирует дебютировать в Театре Наций как актер
Глюкоза с дочками Верой и Лидией
Ревва, Киркоров, Глюкоза с дочками на премьере голливудской «Иронии судьбы»
Кадр из телешоу «Просто праздник!»
Киркоров, Валерия, Билан появятся в новом шоу: первые кадры
Филипп Киркоров в сериале «Как Петр I ездил в Голландию и на верфи работал»
Киркоров играет Петра I в новом комедийном сериале: первые кадры
Ольга Бузова
Бузова, МакSим, Бородина: звезды на премии «Жара Music Awards»
Филипп Киркоров
Киркоров объяснил, почему решил поехать на «Евровидение»
Филипп Киркоров
Киркоров прилетел на «Евровидение» по специальному приглашению
Алсу
Выступавшая в костюме Пчелы Алсу рассказала о тяжелых съемках
Филипп Киркоров
Информацию о планах Киркорова покинуть Россию опровергли
Съемки шоу «Маска»
«Киркоров» поздравит Киркорова с 55-летием в шоу «Маска»
Ирина Безрукова
Рудковская с сыном, Безрукова, Макеева посетили премьеру фильма
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров мечтает сыграть Короля Лира
Филипп Киркоров
Киркоров ответил на вопрос о снижении доходов
Никита Пресняков
Козерогом в шоу «Маска» оказался внук Пугачевой
Руслан Алехно
Стало известно, кто выступал в костюме Малыша в шоу «Маска»
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Редкая птица»
Редкая птица
Трейлер
Кадр из сериала «Аколит»
Аколит
Трейлер (англ.)
Кадр из мультфильма «Стекольщик»
Стекольщик
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Паб 'Старый дуб'»
Паб «Старый дуб»
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Резидент»
Резидент
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Ли»
Ли
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Эрик»
Эрик
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Презумпция невиновности»
Презумпция невиновности
Тизер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь