Кинокритик оценил актерскую игру Киркорова

Филипп Киркоров

Кинокритик и журналист Александр Шпагин заявил в беседе с NEWS.ru, что актерская игра артиста Филиппа Киркорова зависит от его роли.

Шпагин считает, что у Киркорова плохо получается играть положительных и хороших парней. По его мнению, певцу такое «не идет».

Шпагин уверен, что Киркоров прекрасно начал свою актерскую карьеру. Он похвалил певца в сериале «Салон красоты», назвав его игру великолепной. Тогда кинокритик подумал, что из исполнителя вышел хороший и органичный актер.

«Я думал, его активно начнут приглашать в фильмы, но, видимо, не было времени у Филиппа. И вот уже дальше пошли роли второго плана», — отметил кинокритик.