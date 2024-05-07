Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
7 мая 2024, новостьКрасная дорожка

Кару Делевинь в балаклаве сравнили со Шреддером из «Черепашек ниндзя»

Актриса появилась на Met Gala в наряде бренда Stella McCartney

Пользователи сети сравнили британскую супермодель и актрису Кару Делевинь со Шреддером из «Черепашек ниндзя» из-за образа на Met Gala. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Во время загрузки произошла ошибка.

31-летняя знаменитость выбрала для мероприятия наряд бренда Stella McCartney, состоящий из белой облегающей юбки с длинным шлейфом и кроп-топа с балаклавой. Отмечается, что драгоценные камни, которые украшали верхнюю часть одежды, были искусственно выращены в лаборатории. Также звезда дополнила свой образ сияющими браслетами и массивным кольцом.

Читателей портала развеселил внешний вид Делевинь, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Похоже, она готова надеть шлем и доспехи для участия в Крестовых походах, а татуировки напоминают раны от предыдущих сражений», «Еще одна, которая забыла посмотреть на себя в зеркало перед выходом на улицу», «Она выглядит нелепо», «Шреддер, это ты?», «Кара, это катастрофа», — высказывались они.

Ранее стало известно, что Кара Делевинь потеряла дом в Лос-Анджелесе. Расположенный в престижном районе Студио-Сити на Голливудских холмах особняк модели загорелся в ночь на 15 марта. Пожар начался в подсобном помещении, а затем распространился на чердак.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Кара Делевинь
Кара Делевинь
Cara Delevingne
Деми Мур
Деми Мур в платье-сердце появилась на красной дорожке
Бен Аффлек
Бен Аффлек удивил поклонников резко изменившимся лицом
Николь Кидман
Николь Кидман вышла в свет в культовом платье 1951 года
Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл опровергла слухи о пластических операциях
Дрю Бэрримор (фото: соцсети)
49-летняя Дрю Бэрримор удивила фанатов кардинальной сменой имиджа
Киану Ривз
59-летний Киану Ривз удивил поклонников на новых фото
Дженнифер Лопез (фото: соцсети)
54-летняя Дженнифер Лопез представила фильм в прозрачном наряде
Памела Андерсон
56-летняя Памела Андерсон посетила светское мероприятие в сияющем мини
Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл вышла на красную дорожку в оголяющем тело платье
Марина Федункив
Звезда «Реальных пацанов» преобразилась и удивила поклонников
Элизабет Херли (фото: соцсети)
58-летняя Элизабет Херли в крошечном бикини позавтракала в бассейне на Мальдивах
Аня Тейлор-Джой
«Колючий интроверт»: звезду «Хода королевы» высмеяли за образ на премьере
Сальма Хайек
Сальма Хайек в страстном образе появилась на обложке журнала
Сара Джессика Паркер
Внешний вид Сары Джессики Паркер на прогулке смутил поклонников
Кристин Дэвис
59-летняя звезда «Секса в большом городе» показала лицо без филлеров
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон раскрыла секрет стройности
Юлия Пересильд (фото: соцсети)
Юлию Пересильд с новым цветом волос сравнили с Моникой Беллуччи
Элизабет Херли
Популярная 58-летняя актриса снялась в откровенном наряде
Любовь Аксенова с мужем
Аксенова с мужем, Чебатков, Лыков: звезды на премьере фильма «Майор Гром: Игра»
Владимир Середин и Екатерина Волкова
Актриса Екатерина Волкова вышла в свет в платье Людмилы Гурченко
Ева Лонгория
49-летняя Ева Лонгория без макияжа показала лицо с синяком
Ума Турман
Ума Турман, Кайли Миноуг и другие звезды посетили гала-концерт Time 100
Элизабет Херли
Популярная 58-летняя актриса показала фигуру в откровенном мини-платье
Милли Бобби Браун (фото: соцсети)
Звезда «Очень странных дел» показала себя в бикини и мини-шортах
Мэттью Макконахи с семьей
Мэттью Макконахи впервые за пять лет вышел в свет со своей семьей
Джейн Фонда
Внешность 86-летней Джейн Фонды на красной дорожке вызвала споры в сети
Ирина Безрукова
59-летняя Ирина Безрукова раскрыла причину отказа от пластики
Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук
Харламов с возлюбленной, Алсу, Безрукова: звезды на премьере фильма
Селена Гомес
Селена Гомес показала фигуру в облегающем платье
Алика Смехова
Алика Смехова похвасталась фигурой в купальнике после похудения
Юлия Пересильд (фото: соцсети)
Юлия Пересильд восхитила поклонников ярким образом
Екатерина Гусева (фото: соцсети)
Екатерина Гусева показала себя в элегантном наряде
Райан Гослинг
Райан Гослинг удивил поклонников изменившимся лицом
Гвинет Пэлтроу для журнала Cultured (фото: социальные сети)
51-летняя Гвинет Пэлтроу снялась в платье с глубоким декольте для журнала
Эмили Блант
Эмили Блант в обнимку с мужем появилась на премьере фильма
Любовь Аксенова
Аксенова и Янковский представили сериал «Прометей» на ММКФ-2024
Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян
Павел Прилучный и Зепюр Брутян представили фильм со своим участием
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас посетил премию и взволновал поклонников
Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез вышла на публику с сумкой за 40 млн рублей
Настасья Самбурская
37-летняя звезда «Универа» показала себя в прозрачном платье
Сидни Суини (фото: соцсети)
Звезда «Эйфории» опубликовала смелые фото с отдыха
Мерьем Узерли
Звезда «Великолепного века» восхитила публику на гала-ужине в Дубае
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй показала себя в смокинге
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи снялась в платье с глубоким декольте для глянца
Элизабет Херли
Популярная 58-летняя актриса в красном бикини поплавала в бассейне
Павел Деревянко (фото: соцсети)
Павла Деревянко сравнили с Брэдом Питтом
Гвинет Пэлтроу
51-летняя Гвинет Пэлтроу снялась в провокационном образе
Сидни Суини
Звезда «Эйфории» ответила на критику ее внешности и актерской игры
Дженнифер Лопез, фото: соцсети
54-летняя Дженнифер Лопез похвасталась фигурой в платье с глубоким декольте
София Вергара
София Вергара показала архивное фото в бикини
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Редкая птица»
Редкая птица
Трейлер
Кадр из сериала «Аколит»
Аколит
Трейлер (англ.)
Кадр из мультфильма «Стекольщик»
Стекольщик
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Паб 'Старый дуб'»
Паб «Старый дуб»
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Резидент»
Резидент
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Ли»
Ли
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Эрик»
Эрик
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Презумпция невиновности»
Презумпция невиновности
Тизер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь