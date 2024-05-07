Фильм на вечер: романтическое драмеди про говорящего котика

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356539&hash=8a33ee9272f2f498&autoplay=1&partner_ext=30" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Личная жизнь 30-летней Фани — полная катастрофа. Девушка страдает от своего богатого воображения, в котором любой мужчина, который мог бы стать тем самым, оказывается маньяком. В страхе, что ее фантазии воплотятся в реальность, Фани не позволяет себе влюбляться и бежит от любых отношений.

Однако все меняется, когда девушка знакомится с говорящим черным котом своего нового соседа. Оказывается, питомец хорошо понимает Фани и даже не прочь за ней поухаживать. «Был бы у меня такой кот, я бы, может, и не женился бы никогда», — кажется, венгерские кинематографисты прислушались к этой мысли папы из «Простоквашино» и взяли ее за основу своей истории.

«Я — кот» — игривая комедия о преодолении страхов перед серьезными отношениями и своими истинными чувствами, снятая в уютной теплой палитре.