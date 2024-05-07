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7 мая 2024, новость

Бен Аффлек удивил поклонников резко изменившимся лицом

Фанаты заподозрили актера в использовании ботокса

Голливудский актер Бен Аффлек спровоцировал слухи о пластической операции. Фотографии опубликованы на сайте Page Six.

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51-летний Бен Аффлек выступил на программе футболиста Тома Брэди, которая прошла в рамках фестиваля Netflix Is a Joke Fest. На мероприятии актер появился в белой рубашке и темно-синем костюме. Интернет-пользователи заметили, что внешность знаменитости сильно изменилась. Некоторые предположили, что Бен Аффлек мог сделать подтяжку лица или инъекции ботокса.

«Ему определенно сделали инъекции ботокса. Многие мужчины делают это чаще, чем женщины», «Похоже на свежий ботокс», «Нет ничего более непривлекательного, чем мужчина, делающий подтяжку лица», «Лазер и ботокс?», «Похоже, он набрал вес, а не сделал подтяжку лица», — писали читатели Page Six.

В 2021 году Дженнифер Лопез воссоединилась с Беном Аффлеком спустя 18 лет после расставания. Звезды официально дебютировали как пара на красной дорожке Венецианского кинофестиваля. Весной 2022 года Бен Аффлек сделал предложение руки и сердца певице, подарив кольцо стоимостью более пяти миллионов долларов. В июле того же года знаменитости поженились на тайной церемонии в Лас-Вегасе. Позже они сыграли свадьбу.

4 мая появилась информация, что у Дженнифер Лопез и Бена Аффлека испортились отношения. Источники, близкие паре, рассказали, что сейчас актер проводит большую часть времени на съемках сиквела «Бухгалтер» в Лос-Анджелесе, его жена осталась в Нью-Йорке.

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