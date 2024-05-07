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7 мая 2024, новость

Кейт Хадсон рассказала, кого из рок-звезд хотела бы сыграть

Актриса пошутила, что семья может отречься от нее, если она воплотит желаемый образ
Кейт Хадсон
Кейт Хадсон | Источник: Legion-Media.ru

Кейт Хадсон призналась, что хотела бы сыграть солистку Fleetwоod Mac Стиви Никс. На своих концертах актриса и с недавних пор певица уже выступала в образах, напоминающих стиль легендарной рок-дивы.

«Но моя семья могла бы отречься от меня, если бы у меня когда-нибудь появился шанс сыграть ее», — пошутила Хадсон в интервью Rolling Stone. По словам артистки, она бы могла «зайти слишком далеко» в воплощении характера Никс на экране.

Кейт также назвала свою любимую рок-звезду. Ею оказалась одна из основоположниц кантри-рока Линда Ронстадт. В начале года стало известно, что в байопике исполнительницу сыграет Селена Гомес.

Хадсон выпустила свой первый сингл Talk About Love в январе. Затем последовали треки Live Forever и Gonna Find Out.

Ранее Кейт Хадсон отметила 45-летие в компании своих детей. Актриса назвала этот день «идеальным от начала и до конца».

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