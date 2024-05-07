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7 мая 2024, новостьКрасная дорожка

Деми Мур в платье-сердце появилась на красной дорожке

Актриса надела необычный наряд на бал Института костюма Met Gala

Деми Мур посетила ежегодный костюмированный бал Met Gala. Мероприятие прошло в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

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Звезда картины «Привидение» появилась на красной дорожке в необычном наряде: она надела черное бархатное платье, расписанное нежно-розовыми пионами. Образ дополнила накидка в виде сердца, украшенного стрелами. Также актриса надела бриллиантовое колье с большим изумрудом.

Известно, что платье для Мур создал британско-американский дизайнер Харрис Рид, который вместе с ней посетил костюмированную вечеринку. Актриса призналась, что давно мечтала посотрудничать с модельером.

«Все, что я могу сказать, это то, что все идеально совпало. В процессе создания моего платья мы прислали Харрису мерки ожерелья, он сделал его бумажную копию в натуральную величину, чтобы убедиться, что платье и украшения органично дополняют друг друга», — отметила Мур.

Рид, в свою очередь, признался, что черпал вдохновение в различных цветах, а также в шипах. «Было важно показать это, потому что так много красивых вещей, колючих на ощупь», — объяснил модельер.

Напомним, в этом году тема Met Gala — «Спящие красавицы: пробуждающаяся мода».

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