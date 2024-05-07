Николь Кидман вышла в свет в культовом платье 1951 года

Николь Кидман появилась на костюмированном балу Met Gala, который проходил в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Актриса для светского выхода выбрала черно-белое платье с пышной юбкой, декорированной перьями. На мероприятии ее сопровождал муж, музыкант Кит Урбан.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456240192&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Тема бала в этом году — «Спящие красавицы: возрождение моды». Эта идея очень понравилась звезде, поэтому она захотела «сочетать иллюзию прошлого, настоящего и будущего». Наряд для нее воссоздал дизайнер Демна Гвасалия, креативный директор модного дома Balenciaga.

Впервые такое платье было представлено в весенне-летней коллекции Кристобаля Баленсиаги в 1951 году. Позже наряд надевала супермодель Дориан Ли.

«Черно-белое платье было увековечено великим Аведоном на фотографии, которую мы обнаружили. Я планировала поработать с Ричардом Аведоном, но, к сожалению, из-за нехватки времени мне так и не представился шанс», — рассказала Кидман.

Правда, надеть оригинальное платье актриса не смогла - его воссоздавали мастера, на юбку портратившие около 800 часов, и еще 400 часов — на то, чтобы соединить лиф и низ в единое платье.