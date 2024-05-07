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7 мая 2024, новость

Кейт Бекинсейл опровергла слухи о пластических операциях

Актриса заявила, что старение ее «не слишком беспокоит»
Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл | Источник: Legion-Media.ru

Кейт Бекинсейл опровергла слухи о том, что она сделала пластическую операцию после многомесячного пребывания в больнице. 

Она пояснила, что за последние несколько десятилетий ее не раз обвиняли в том, что она ложилась под нож хирурга. «Я ненавижу говорить об этом, но мне приходится, потому что коварные СМИ все время что-то сочиняют», — отметила 50-летняя Бекинсейл, показав два видеоролика, на которых она запечатлена в настоящий момент и 20 лет назад.

«Каждый раз, когда я что-то публикую, меня обвиняют в том, что я перенесла непонятную операцию или использовала ботокс с филлерами... что одержима идеей выглядеть моложе! Это так утомляет и вводит меня в ступор», — продолжила актриса.

Бекинсейл рассказала, что у нее есть много хейтеров, которые пишут, что она «неузнаваема» или «больше не похожа на себя». «Это происходит постоянно, и обычно это делают женщины. Очевидно, что я постарела. Все стареют. Но меня не слишком беспокоит старение, потому что мой отец умер, когда мне было всего 5 лет», — добавила она. 

Кейт призналась, что в свои подростковые годы она была «искалечена сильной тревогой и приступами паники», полагая, что умрет от сердечного приступа, как и ее папа: «Когда говорят, что я озабочена возрастом, это так иронично! Мой всепоглощающий ужас заключался в том, что я никогда не доживу даже до 20 лет», — заключила актриса.

Накануне Кейт Бекинсейл вышла на красную дорожку в оголяющем тело платье

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