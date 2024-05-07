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7 мая 2024, новость

Киркоров появится в главной роли в полнометражном фильме

Съемки картины с певцом в главной роли начнутся летом
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров стал гостем «Шоу Воли» и рассказал, что исполнит главную роль в полнометражном фильме.

«Это кино. Большой метр… Я не режиссер, я… исполнитель главной роли, а второй исполнитель главной роли — не скажу кто. Но для вас это будет сюрпризом», — отметил Киркоров.

Артист не стал раскрывать других подробностей о проекте, однако указал, что съемки начнутся летом.

Напомним, Филипп Киркоров ранее уже выступал в качестве актера. Так, он появлялся в таких фильмах, как «Елки 10», «СамоИрония судьбы!», «Иван Васильевич меняет все!» и других, однако это были небольшие роли или камео.

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