Киркоров появится в главной роли в полнометражном фильме

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров стал гостем «Шоу Воли» и рассказал, что исполнит главную роль в полнометражном фильме.

«Это кино. Большой метр… Я не режиссер, я… исполнитель главной роли, а второй исполнитель главной роли — не скажу кто. Но для вас это будет сюрпризом», — отметил Киркоров.

Артист не стал раскрывать других подробностей о проекте, однако указал, что съемки начнутся летом.