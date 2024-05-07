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7 мая 2024, новостьСъемки

Племянник Майкла Джексона повторил его легендарный образ

Джафар Джексон появился на съемочной площадке фильма о культовом певце

Сейчас в Лос-Анджелесе проходят съемки фильма о Майкле Джексоне, который выйдет на экраны в 2025 году.  

В минувшие выходные племянник певца 27-летний Джафар Джексон попал под объективы папарацци на съемочной площадке фильма «Майкл». На фото молодой человек предстал в легендарном образе певца. Он был одет в черные укороченные брюки с полосами и куртке темно-синего цвета с золотыми украшениями. Образ завершили большие солнцезащитные очки, высокие носки и черные мокасины. Поклонники отметили сходство Джафара с поп-иконой. 

Премьера фильма о Майкле Джексоне запланирована на апрель 2025 года. Стоит отметить, что Джафар пошел по стопам родственника и связал свою жизнь с музыкой.

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