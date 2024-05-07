Племянник Майкла Джексона повторил его легендарный образ

Сейчас в Лос-Анджелесе проходят съемки фильма о Майкле Джексоне, который выйдет на экраны в 2025 году.

В минувшие выходные племянник певца 27-летний Джафар Джексон попал под объективы папарацци на съемочной площадке фильма «Майкл». На фото молодой человек предстал в легендарном образе певца. Он был одет в черные укороченные брюки с полосами и куртке темно-синего цвета с золотыми украшениями. Образ завершили большие солнцезащитные очки, высокие носки и черные мокасины. Поклонники отметили сходство Джафара с поп-иконой.