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10 мая 2024, новость

«Это катастрофа»: Глафира Тарханова пожаловалась на плохие сценарии

Актриса призналась, что ей постоянно приходится делать работу за других специалистов и переписывать материал
Глафира Тарханова
Глафира Тарханова | Источник: Legion-Media.ru

Звезда сериалов «Громовы», «Паромщица», «Синичка» и др., актриса Глафира Тарханова дала эксклюзивное интервью Кино Mail.ru, в котором призналась, что устала от бытового мелодраматического кино и особенно от плохих сценариев, в которых нет никакой интриги.

«Это катастрофа. Понятно, что уже их переписываешь, не глядя, видишь эти штампы… Это грусть и печаль в том плане, что не выписаны характеры, сразу с первых строчек понятно, кто хороший, кто плохой, с кем она останется», — отмечает актриса.

По словам Тархановой, ей постоянно приходится выполнять работу других специалистов — сценаристов и редакторов. Не отвлекаться и сконцентрироваться на актерских задачах Тархановой удалось на съемках у Валерии Гай Германики, которые оказались для актрисы весьма дискомфортными и экстремальными. Хотя сценарий сериала «Обоюдное согласие», по признанию Тархановой, тоже требовал доработки.

Напомним, Глафира Тарханова сыграла главную роль — многодетную мать, обвиняемую в убийстве мужа, — во втором сезоне сериала «Обоюдное согласие».

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