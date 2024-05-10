«Это катастрофа»: Глафира Тарханова пожаловалась на плохие сценарии

Глафира Тарханова | Источник: Legion-Media.ru

Звезда сериалов «Громовы», «Паромщица», «Синичка» и др., актриса Глафира Тарханова дала эксклюзивное интервью Кино Mail.ru, в котором призналась, что устала от бытового мелодраматического кино и особенно от плохих сценариев, в которых нет никакой интриги.

«Это катастрофа. Понятно, что уже их переписываешь, не глядя, видишь эти штампы… Это грусть и печаль в том плане, что не выписаны характеры, сразу с первых строчек понятно, кто хороший, кто плохой, с кем она останется», — отмечает актриса.

По словам Тархановой, ей постоянно приходится выполнять работу других специалистов — сценаристов и редакторов. Не отвлекаться и сконцентрироваться на актерских задачах Тархановой удалось на съемках у Валерии Гай Германики, которые оказались для актрисы весьма дискомфортными и экстремальными. Хотя сценарий сериала «Обоюдное согласие», по признанию Тархановой, тоже требовал доработки.