Глафира Тарханова рассказала об экстремальных съемках у Германики

Глафира Тарханова

Глафира Тарханова исполнила главную роль в новых сериях «Обоюдного согласия» — драматического сериала-антологии, в котором события и персонажи разных сезонов не связаны друг с другом. В эксклюзивном интервью Кино Mail.ru актриса поделилась своими впечатлениями от работы с режиссером проекта Валерией Гай Германикой, известной своим непростым характером.

По признанию Тархановой, после проб она плакала и была в таком состоянии, что оператор Геннадий Успангалиев был удивлен, увидев ее в первый съемочный день на площадке. Актриса рассказала, что вся работа с Германикой была экспериментом, дискомфортом и «артхаусом во всех проявлениях»:

«Валерия достаточно жесткий режиссер в общении, и она этого не скрывает. Не могу сказать, что она испытывает особое уважение к актерам, по крайней мере в своих речах. Потом, она много работает по рации, что тоже необычно, потому что все-таки иногда нужен контакт с режиссером, пошептаться в уголочке».

Напомним, второй сезон сериала «Обоюдное согласие» стартовал в онлайн-кинотеатре Kion 1 апреля. Глафира Тарханова исполнила роль многодетной матери Марины, обвиненной в убийстве мужа, — уважаемого в городе бизнесмена Григория Венишева.