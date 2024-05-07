Стивен Сигал прокомментировал инаугурацию Путина

Стивен Сигал, 2018 год | Источник: Legion-Media.ru

Актер и продюсер, спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям России и США Стивен Сигал прокомментировал инаугурацию Владимира Путина, которую он посетил в качестве гостя. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Артист назвал главу государства величайшим мировым лидером, а также заявил о том, что будущее с таким президентом будет лучшим.

Ранее сообщалось, что Стивен Сигал приехал в Кремль на инаугурацию президента Российской Федерации. Отмечалось, что в 2018 году он также входил в список приглашенных на церемонию вступления Путина в должность президента страны.

Согласно статье 82 Федерального закона «О выборах президента Российской Федерации» от 10 января 2003 года, инаугурация главы государства проходит по истечении шести лет со дня вступления в должность президента, избранного на предыдущих выборах.

Ключевой момент церемонии — принесение президентом России присяги, текст которой зафиксирован в Конституции страны. Глава государства клянется уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу.