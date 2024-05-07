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7 мая 2024, новость

54-летняя Дженнифер Лопез пришла на Met Gala в прозрачном наряде

Американская актриса и певица пришла на ежегодный бал в откровенном образе

Американская певица и актриса Дженнифер Лопез посетила ежегодный бал Met Gala в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

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54-летняя звезда вышла в свет в облегающем прозрачном платье бренда Schiaparelli со скульптурным бюстом и глубоким вырезом в области декольте. Упомянутый наряд с длинным шлейфом, созданный из 2,5 миллиона бусин из серебряной фольги, был украшен серебряными блестящими листьями и лозами.

В качестве украшений звезда выбрала серебряное ожерелье с бриллиантовым браслетом и массивным кольцом марки Tiffany & Co. Свой образ она дополнила пышным высоким пучком и макияжем в нейтральных оттенках.

Накануне 54-летняя Дженнифер Лопез представила фильм в прозрачном наряде. Артистка вышла на красную дорожку в смелом образе. 

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