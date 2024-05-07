54-летняя Дженнифер Лопез пришла на Met Gala в прозрачном наряде

54-летняя звезда вышла в свет в облегающем прозрачном платье бренда Schiaparelli со скульптурным бюстом и глубоким вырезом в области декольте. Упомянутый наряд с длинным шлейфом, созданный из 2,5 миллиона бусин из серебряной фольги, был украшен серебряными блестящими листьями и лозами.