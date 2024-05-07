Анна Ковальчук вспомнила, на что потратила первые деньги

Анна Ковальчук

Актриса Анна Ковальчук призналась в беседе с aif.ru, что получила свой первый гонорар в 19 лет.

Ковальчук потратила на свои первые деньги, полученные за актерскую игру, на диван. По словам звезды популярного сериала «Тайны следствия», тогда такая покупка казалась ей «верхом счастья». При этом она отметила, что всегда стремилась к заработку. Она начала работать еще в школьные годы.

«Продавала какие-то шарики. Но, думаю, что нынешние дети так же растеряны, как и мы были в свое время. Просто их сейчас готовят к тому, что надо принимать какое-то решение. Для них сейчас созданы такие правила, а у нас были другие», — поделилась актриса.

Ковальчук отметила, что в детстве была очень скромной, зажатой и не могла высказывать свои чувства. Она назвала наглыми современных подростков.

«С другой стороны, они просто хотят заявить о себе, хотят внимания, любви. Их поведение вызвано недостатком внимания. Они умеют кричать, умеют громко заявить о себе, а вот я не могла, не умела. Думала, чем тише воды и ниже травы я буду, тем прекраснее», — рассказала актриса.