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7 мая 2024, новость

Звезда фильма «Варвара-краса» отсудила дом у сына в Севастополе

Судебные разбирательства между актрисой Татьяной Клюевой и ее сыном начались в 2022 году
Татьяна Клюева в фильме «Варвара-краса»
Татьяна Клюева в фильме «Варвара-краса» | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Татьяна Клюева отсудила у сына Яна загородный дом в Севастополе. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, Севастопольский городской суд полностью отменил решение Гагаринского районного суда по делу имущественного спора Клюевой и ее сына.

Судебные разбирательства между родственниками начались в 2022 году. Тогда Клюева проиграла судебный процесс, лишившись квартиры в центре Севастополя площадью почти 100 кв. метров и загородного дома. Стоимость недвижимости оценивают в 70 миллионов рублей.

Как утверждает mk.ru, сын Клюевой выгнал ее из квартиры и присвоил загородный дом себе. Тогда актриса подала повторный иск в суд.

Клюева подписала отказ от многомиллионного наследства в пользу сына после того, как не стало ее мужа Дмитрия Гагина. При этом сама актриса не помнит, чтобы заверяла контракт. По словам артистки, ей давали какие-то препараты, которые превратили ее в «овощ».

Татьяна Клюева дебютировала в эпизоде в фильме Александра Митты «Звонят, откройте дверь». Она стала известна по роли Варвары-красы в фильме-сказке Александра Роу «Варвара-краса, длинная коса».

Ранее стало известно, что советская киносказка «Варвара-краса, длинная коса» получит ремейк.

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