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6 мая 2024, новость

Юлия Высоцкая призналась, почему решила стать актрисой

Звезда рассказала, что обязана этим легенде советского кино Татьяне Самойловой
Юлия Высоцкая
Юлия Высоцкая | Источник: Алексей Молчановский

Юлия Высоцкая посвятила пост в своем Telegram-канале советской актрисе Татьяне Самойловой, которой в начале мая исполнилось бы 90 лет. Как призналась Высоцкая, ее муж Андрей Кончаловский решил стать режиссером после просмотра фильма «Летят журавли» режиссера Михаила Калатозова. А вот она с профессией актрисы определилась благодаря исполнившей в этой картине главную роль Татьяне Самойловой.

«Моему решению стать артисткой (хотя, конечно, хотела я этого столько, сколько себя помню) придало смелости то, что мне говорили, что я похожа на Самойлову. И мне правда очень хотелось быть на нее похожей. И на ее Веронику в “Летят журавли”, и, конечно, на Анну Каренину», — рассказала Высоцкая в личном блоге.

Актриса заключила, что Татьяна Евгеньевна — легенда и достояние.

Напомним, Татьяна Самойлова — дочь народного артиста СССР Евгения Самойлова. Она мечтала стать балериной и училась в балетной школе, однако этой мечте было не суждено сбыться, поэтому Самойлова поступила в Щукинское училище на актерский факультет.

Актриса не получила диплом, так как часто пропускала занятия, а во время экзаменов снималась в картине «Летят журавли».

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