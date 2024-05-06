Звезда «Тайн следствия» высказалась о новом фильме «Мастер и Маргарита»

«Обожаю артистов, которых вижу там в кадре. Обожаю Юлию Снигирь , она прекрасная актриса. На нее же просто смотреть — уже удовольствие!» — заявила она.

Актриса отметила, что не видит смысла сравнивать две экранизации популярного романа, так как они были сняты в разное время.

«Сегодня появились возможности сделать то, что сейчас сделано и нарисовано в новой экранизации. У нас этого не было. У нас — все по старинке, декорации. Но в этом свой шарм и красота», — пояснила она. Ковальчук также заявила, что приветствует режиссерское переосмысление классики, так как любая экранизация пробуждает у зрителей интерес к произведению.