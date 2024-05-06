Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
6 мая 2024, новость

Звезда «Тайн следствия» высказалась о новом фильме «Мастер и Маргарита»

Анна Ковальчук заявила, что не видит смысла сравнивать две экранизации, так как они были сняты в разное время
Анна Ковальчук
Анна Ковальчук | Источник: PersonaStars

Актриса Анна Ковальчук, исполнившая главную роль в сериале «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко, раскрыла свое отношение к новой экранизации романа Михаила Булгакова. Ее слова приводит aif.ru.

Ковальчук высоко оценила игру своих коллег в фильме Михаила Локшина.

«Обожаю артистов, которых вижу там в кадре. Обожаю Юлию Снигирь, она прекрасная актриса. На нее же просто смотреть — уже удовольствие!» — заявила она.

Актриса отметила, что не видит смысла сравнивать две экранизации популярного романа, так как они были сняты в разное время.

«Сегодня появились возможности сделать то, что сейчас сделано и нарисовано в новой экранизации. У нас этого не было. У нас — все по старинке, декорации. Но в этом свой шарм и красота», — пояснила она. Ковальчук также заявила, что приветствует режиссерское переосмысление классики, так как любая экранизация пробуждает у зрителей интерес к произведению.

Ранее Юлия Снигирь высказалась о сравнениях с Анной Ковальчук.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Мастер и Маргарита
Юлия Снигирь
Мастер и Маргарита
Уехавшие из России актеры не получат гонорары за «Мастера и Маргариту»
Анна Ковальчук
Anna Kovalchuk
1 р.
Мастер и Маргарита
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
В музее Булгакова ищут лучшего кота Бегемота
Аугуст Диль
Стало известно, что в России восхитило сыгравшего Воланда актера
Кадр из фильма «Лед 3»
«Лед 3» снова обошел «Мастера и Маргариту»
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Снигирь высказалась о сравнениях с Анной Ковальчук
Юлия Снигирь
Звезда «Мастера и Маргариты» ответила критикам фильма
Кадр из фильма «Лед 3»
Фильм «Лед 3» возглавил кинопрокат в России
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
«Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в России и СНГ в третий раз подряд
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Россияне бросились скупать книгу «Мастер и Маргарита» после выхода фильма
Мастер и Маргарита
Сборы «Мастера и Маргариты» превысили 1 млрд рублей
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Фильм «Мастер и Маргарита» возглавил российский кинопрокат
Евгений Цыганов
Цыганов высмеял критиков «Мастера и Маргариты»
Андрей Кончаловский
Кончаловский признался, что не станет смотреть «Мастера и Маргариту»
Мастер и Маргарита
Фильм «Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в России и СНГ
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Снигирь рассказала о ссорах с Цыгановым на съемках
Изабель Эйдлен на премьере «Мастера и Маргариты»
Кот, сыгравший Бегемота, появился на премьере «Мастера и Маргариты»
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов
Снигирь с Цыгановым, Боярская и другие на премьере «Мастера и Маргариты»
Мурлычет и «починяет примус»: вышло видео с озвучивающим кота Бегемота Борисовым
Артем Михалков
Артем Михалков планирует снять фильм-расследование о «Мастере и Маргарите»
Кадр из сериала «Екатерина» (4 сезон)
Александрова и фавориты: продолжение «Екатерины» возвращается в эфир
Кадр из сериала «Тайны следствия» (23 сезон)
Ковальчук завершила съемки в 23-м сезоне «Тайн следствия»: новые кадры
Злата и Анна Ковальчук
Звезда «Тайн следствия» Ковальчук рассказала о сложностях съемок с дочкой
Кадр из сериала «Тайны следствия» (23 сезон)
Анна Ковальчук приступила к съемкам 23-го сезона «Тайн следствия»
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Названа дата выхода «Мастера и Маргариты» с Цыгановым и Снигирь
Кадр из сериала «Тайны следствия» (21 сезон)
Два российских сериала обошли «Дом Дракона» по пиратским ссылкам
Анна Ковальчук
Анна Ковальчук рассказала о госпитализации с коронавирусом
Аугуст Диль в фильме «Тайная жизнь»
Стало известно, кто играет Воланда в ленте с Цыгановым и Снигирь
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Цыганов и Снигирь в образах Мастера и Маргариты: первые фото
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь
Цыганов и Снигирь станут Мастером и Маргаритой в «Воланде»
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Аколит»
Аколит
Трейлер (англ.)
Кадр из мультфильма «Стекольщик»
Стекольщик
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Паб 'Старый дуб'»
Паб «Старый дуб»
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Резидент»
Резидент
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Ли»
Ли
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Эрик»
Эрик
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Презумпция невиновности»
Презумпция невиновности
Тизер (англ.)
Муфаса: Король Лев
Тизер-трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь