Боярская показала архивное видео с танцами с Козловским

Елизавета Боярская в личном блоге показала архивное видео с Данилой Козловским. На ролике актеры танцевали — по всей видимости, видео было записано на киносъемках. Актриса также поздравила коллегу с днем рождения — на днях Козловскому исполнилось 39 лет.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456240190&hd=1&autoplay=1&partner_ext=30" width="640" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Смотри, что нашла. Сколько всего прекрасного было, а впереди еще лучше! С днем рождения!» — обратилась Боярская к коллеге в соцсетях.

Напомним, Елизавета Боярская и Данила Козловский вместе учились в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Позже они служили в Академическом Малом драматическом театре — Театре Европы и снимались в кино. Актеры были задействованы в картинах «Статус: Свободен» и «Пять невест».

Любопытно, что в начале карьеры у Боярской и Козловского завязался непродолжительный роман, но против него был папа актрисы — Михаил Боярский. После расставания актеры остались хорошими друзьями.

Напомним, Данила Козловский в последнее время часто сталкивается с критикой из-за поездок в Америку и в европейские города. Фильмы с участием актера перестали выходить на экраны, также его убрали из российских спектаклей. Елизавета Боярская стала одной из немногих, кто поддержал коллегу.