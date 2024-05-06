Боярская показала архивное видео с танцами с Козловским

Елизавета Боярская в личном блоге показала архивное видео с Данилой Козловским. На ролике актеры танцевали — по всей видимости, видео было записано на киносъемках. Актриса также поздравила коллегу с днем рождения — на днях Козловскому исполнилось 39 лет.
«Смотри, что нашла. Сколько всего прекрасного было, а впереди еще лучше! С днем рождения!» — обратилась Боярская к коллеге в соцсетях.
Напомним, Елизавета Боярская и Данила Козловский вместе учились в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Позже они служили в Академическом Малом драматическом театре — Театре Европы и снимались в кино. Актеры были задействованы в картинах «Статус: Свободен» и «Пять невест».
Любопытно, что в начале карьеры у Боярской и Козловского завязался непродолжительный роман, но против него был папа актрисы — Михаил Боярский. После расставания актеры остались хорошими друзьями.
Напомним, Данила Козловский в последнее время часто сталкивается с критикой из-за поездок в Америку и в европейские города. Фильмы с участием актера перестали выходить на экраны, также его убрали из российских спектаклей. Елизавета Боярская стала одной из немногих, кто поддержал коллегу.
«Мы с Даней прошли путь плечом к плечу с первого курса. И по сей день дружим и любим друг друга. Мы вместе становились артистами», — заявила актриса в 2023 году в интервью «Московскому комсомольцу».