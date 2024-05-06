Юлия Пересильд снимается в триллере про «умный дом»: первые фото

В Таиланде начались съемки фантастического фильма «ON» с Юлией Пересильд, чья героиня оказывается заперта внутри высокотехнологичного дома.

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По сюжету, героиня Пересильд — талантливая разработчица Ксения — отправляется отдохнуть на море. На арендованной вилле ее встречает «хозяин» — искусственный интеллект Маркус, который должен обеспечить гостье комфортный отдых.

Но постепенно остроумные беседы и приятное внимание оборачиваются навязчивой «заботой». Сначала оказывается, что Маркус знает о Ксении слишком много личной информации, а затем и вовсе запирает ее внутри дома и не разрешает покидать его. Так идеальное отпускное жилье оказывается настоящей тюрьмой, где за каждым шагом героини следят гаджеты-надзиратели.

Единственным партнером Юлии Пересильд на площадке станет голос искусственного интеллекта.

«Про что это кино? Если глубоко взглянуть, то оно, конечно, про мужско-женские отношения и про то, что мы часто не знаем, чего мы хотим, — отметила актриса. — Точнее, так: нам кажется, что мы все знаем, но, встречаясь с собственными желаниями, понимаем, что хотели совсем другого».

Съемки пройдут на Пхукете и в Москве. Сценарий к фильму написал Константин Трофимов («Честный развод»), режиссером выступает Евгений Корчагин.