49-летняя Дрю Бэрримор удивила фанатов кардинальной сменой имиджа

Американская актриса Дрю Бэрримор кардинально сменила имидж и удивила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились в соцсети звездного парикмахера Криса Эпплтона.

<div id="vk_post_-122141110_30107"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_30107", -122141110, 30107, 'EkPud_wsZmsr30xDM-1k1fst2rc'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Стилист телезвезды Ким Кардашьян поделился снимком, на котором он запечатлен вместе с 49-летней знаменитостью. Звезда «Ангелов Чарли» предстала с обновленной прической. На кадре видно, что она отказалась от темных прядей, выкрасив их в блонд. Эпплтон сделал ей макияж глаз в стиле smoky eyes и нанес на губы розовую помаду. Также он уложил ее волосы в аккуратные волны.

Поклонники оценили преображение кумира в комментариях под постом. «Она выглядит невероятно!», «Стареет, как хорошее вино», «Этот цвет волос классный и ей очень идет», «Дрю, смотришься потрясающе! Крис, твоя работа говорит сама за себя!», «Совершенно великолепно», — писали они.